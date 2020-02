Hier sind deine Schlagzeilen für einen informierten Start in den Dienstag:

[Panorama] Kritik am Filmen von tödlichem U-Bahn-Unfall in Wien.

[Musikneuerscheinung] Der geläuterte Justin Bieber: Monogam, gottgefällig, irrelevant.

[Literatur] Handke bei Van der Bellen zum Essen eingeladen, Lunacek verhindert.

[Streitgespräch] Sind Parteibuchwirtschaft und Kulturkampf wirklich die größten Probleme an unseren Schulen?

[Wissenschaft] Starlink: Elon Musks Satellitenflotte in der Kritik.

[Inland] Gesucht: Organization 6, die rund um Eurofighter-Deal drei Millionen erhalten haben soll.

[Wirtschaft] "Verunglimpfung": Studie löst heftigen Streit um Konzernsteuern aus.

[International] EU einigte sich auf "neue Marinemission" zu Waffenembargo gegen Libyen.

[Immo] Die Angst vor dem Leerstand geht in Shoppingzentren um.

[Mietrecht] Eine Hausordnung soll für ein gutes Zusammenleben sorgen. Was zulässig ist, was nicht und was eine allgemeine Hausordnung von einer mietvertraglichen unterscheidet.

[Jobsuche] Offene Positionen ab € 5.500,- im Monat auf DER STANDARD. Findet hier einfach und schnell euren passenden Job. Denn es geht um Eure Einstellung.

[Wetter] Restwolken der nächtlichen Kaltfront ziehen nach und nach südostwärts ab. Dann scheint oft wieder die Sonne. Allerdings zeigen sich tagsüber ein paar Quellwolken und im Norden sind isolierte Schauer nicht ganz auszuschließen. 3 bis 10 Grad.

[Zum Tag] Am 18.2.2006 spielten The Rolling Stones auf ihrer A Bigger Bang-Tour das bisher größte Konzert aller Zeiten vor rund 1,2 Millionen Menschen an der Copacabana in Rio de Janeiro.