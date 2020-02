Geht es nach der FPÖ, dann soll die GIS-Gebühr abgeschafft und durch ein Abomodell ersetzt werden. Foto: A

Das sind die Mediennews vom Montag:

FPÖ nimmt mit Onlinepetition neuen Anlauf gegen GIS-Gebühren – "Bester Weg Abomodell" – Förderung für alle Sender – "Informationskampagne" über ORF-Nutzung ohne Gebührenpflicht via Streaming

Die Verwandlung zum Gauner geht weiter: Fünfte Staffel von "Better Call Saul" – Bob Odenkirk kommt als Anwalt Jimmy McGill dem Ganoven Saul Goodman aus "Breaking Bad" immer näher – seit Montag auf Netflix

Diskussion über "Die Mitte" bei Anne Will am Sonntag: Der neue CDU-Herausforderer – Norbert Röttgen setzt wie so viele Bürgerlich-Konservative links mit rechts außen gleich

Sex, Trump und Fox News: Aufstieg und Fall des Roger Ailes – Der Machtmensch errichtete ein Schreckensimperium mit mafiösen Strukturen – Doku über den 2017 verstorbenen Überzeugungstäters auf ZDF Info, Montag, 21.45 Uhr

"Falter"-Herausgeber Thurnher kritisierte Förderkürzung für Okto-TV – Der Ex-Vereinsvorstand ist angesichts der Rückforderung "verblüfft und empört" – Czernohorszky verteidigte Maßnahme

Thomas Gottschalk feiert seinen 70er mit "Liveparty" im ZDF – Die Überraschungsshow mit Weggefährten und Freunden des Entertainers beginnt am 17. Mai spätabends und dauert bis nach Mitternacht

Fake-Schachspiel mit KZ-Insassen: Auschwitz-Museum kritisiert Amazon-Serie "Hunters" – Die Darstellung sei "eine Einladung an künftige (Holocaust-)Leugner", schrieb das Auschwitz Memorial. Autor Weil verteidigt sich

TV-Tipps für Montag: Solaris, Suburbicon, Beruf Minenräumer, Corona Virus, Fasching mit Nia, Wischen ist Macht, Kulturmontag – mit Radiotipps

Wir wünschen noch einen schönen Abend!