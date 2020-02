Seit Anfang dieser Woche ist sie wieder da – die umstrittene Lehrerbewertungs-App "Lernsieg", die bereits im November 2019 für Aufregung gesorgt hat. Für die App wurde eine Datenbank mit rund 90.000 Lehrerinnen und Lehrern und den entsprechenden Schulen angelegt. Mittels Vergabe von Sternchen können Schülerinnen und Schüler ihre Lehrkräfte in Kategorien wie Unterricht, Fairness oder Pünktlichkeit bewerten. Aufgrund vieler Beschwerden und Sorgen seitens der Pädagoginnen und Pädagogen geht die Gewerkschaft nun mit einer Klage gegen die App vor. Wichtige zwischenmenschliche Arbeit, wie sie an den Schulen geleistet werde, lasse sich nicht einfach in einer Sternchenskala einstufen, so der Vorsitzende der Pflichtschullehrer-Vertreter in der Gewerkschaft Öffentlicher Dienst (GÖD), Paul Kimberger. Andere wiederum begrüßen den Versuch, eine Feedback-Möglichkeit für Lehrkräfte zu schaffen, wenn auch nicht zwingend in Form einer App und auf die Art und Weise, wie sie "Lernsieg" bietet.

Welche Vor- und Nachteile bringt eine App wie "Lernsieg" mit sich? Foto: APA/GEORG HOCHMUTH

Wie stehen STANDARD-User zur App-Bewertung von Lehrerinnen und Lehrern?

Pro von User "Koe1" "Die Lehrer haben schlicht und einfach ein Problem damit, dass Schüler ihre Leistung bewerten können. Das ist einfach eine Art von Majestätsbeleidigung in den Augen der Lehrer.

Und da sind wir im 19. Jahrhundert und nicht im 21.

Einmal ausgehend davon, dass hier keine Beleidigungen, kein Mobbing oder sonstiger Missbrauch stattfindet, der selbstverständlich verhindert werden muss, und dass die datenschutzrechtlichen Bestimmungen eingehalten werden, darf so eine App sein. Wieso auch nicht." "Türen_AUF_Frischluft_REIN" "Ich fände es seriöser, wenn eine Bewertungsmöglichkeit, auch online, von einer unabhängigen Stelle angeboten würde. Zum Beispiel so etwas wie eine Schulombudsstelle. Wenn es eine offizielle Stelle wäre, die aber weisungsunabhängig vom Schulsystem arbeitet, die auch den Datenschutz garantiert und grundsätzlich die Aufgabe hat, für Konfliktlösung in der Schule zu sorgen bzw. dazu beizutragen, die einen anerkannten Platz im Schulsystem hat, diese Stelle hätte mehr Möglichkeiten, tatsächlich Probleme zu lösen. Mir scheint, die App ist einseitig auf die Bedürfnisse der Schüler ausgerichtet, und es ist auch nicht sichergestellt, dass die Rückmeldungen aufgegriffen werden und an Lösungen gearbeitet wird. Das ist das Hauptproblem daran."

Wie stehen Sie der Bewertung von Lehrerinnen und Lehrern gegenüber?

Ist die App "Lernsieg" der richtige Weg, um Feedback zu geben? Welche anderen Möglichkeiten gäbe es? Wie stehen Sie als Lehrerin oder Lehrer dieser Thematik gegenüber? (mawa, 26.2.2020)