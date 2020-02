Wie geht es weiter mit dem Coronavirus? Und was tut sich sonst so in der Welt? Hier sind deine News im Überblick:

[Coronavirus] Die Rezeptionistin eines Innsbrucker Hotels und ihr Freund, beide aus Italien, befinden sich im Spital. Bei Bedarf soll am Mittwoch eine eigene Corona-Ambulanz in Betrieb gehen.

Podcast: Coronavirus in Österreich – was tun, wenn ich mich anstecke?

[International] Kurz erwartet "keine einfachen Verhandlungen" zwischen EU und London.

[Wirtschaft] Logen-Streit: Wirtschaftskammer Wien sponserte Staatsoper mit 56.000 Euro.

Equal Pay Day: Neue Studie zeigt am Beispiel Frankreichs dass die vermögen zwischen mann und frau noch ungleicher verteilt sind als gedacht.



[Essay] Robert Pfaller: Verzichtet, so viel ihr wollt! Aber haltet euch darum nicht für etwas Besseres. Philosoph Pfaller über den postmodernen Trend, sich maßlos zu mäßigen, und Spiralen des Verzichts.

[Web] EU will Smartphone-Hersteller zu einfacherem Akkutausch zwingen.

Lehrerbewertungs-App "Lernsieg": Security-Firma ortet Sicherheitslücken.

[Wissenschaft] Botswana: In weniger als einem Jahr zehn Prozent aller Nashörner von Wilderern getötet.

[Jobsuche] Gebt eurem Lebenslauf ein neues Design. Kostenlose Vorlagen zum Download findet ihr hier.

[Quiz] Welcher Wiener Wohntyp bist du? Finde jetzt heraus welcher Bezirk zu deinem Naturell passt!

[Wetter] Unbeständiges und großteils trübes Wetter stellt sich am Mittwoch ein, nur zwischen Tirol und Oberösterreich kann die Sonne kurzzeitig etwas herauskommen. Vor allem am Vormittag regnet es im Süden recht häufig, sonst ziehen verbreitet Regen-, Schnee- oder sogar Graupelschauer durch. 3 bis 5 Grad im Schnitt.

[Zum Tag] Am 26. Februar 1901 wurde Thomas Manns Gesellschaftsroman Buddenbrooks in zwei Bänden vom S. Fischer Verlag veröffentlicht.