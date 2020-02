Foto: Screenshot YouTuber

Zwischendurch könnte man fast vergessen, welche Masse an Schönheitsbehandlungen es für Frauen gibt. Viele davon sind zu einer selbstverständlichen Kulturtechnik geworden, manche muten vielleicht noch als völlig überzogen an, könnten aber schon bald zum Standard der Körperpflege gehören. So konnten sich Rasuren bis ins Intimste erst in den USA und Südamerika durchsetzen, bis schließlich auch in Europa professionelle Waxingstudios wie Pilze aus dem Boden schossen.

Endlose Körperarbeit

Und es gibt noch viele andere Ideen und Angebote der Körperarbeit, Stichwort: Anal Bleaching. Ein drastisches Video mit berühmten Protagonistinnen wie der heutigen Politikerin und dem früheren "Sex and the City"-Star Cynthia Nixon ruft sie in Erinnerung. Produziert hat es die Zeitschrift "Girls. Girls. Girls Magazine", die allerdings auf ihrer Instagram-Seite selbst ein höchst fragwürdiges Frauenbild präsentiert und Fotos von fast ausschließlich der herrschenden Schönheitsnorm entsprechenden Körpern und ästhetisierte Gewalt zeigt.

Sei so und so und so, so nicht

In dem Video mit dem Titel "Be a Lady They Said" werden neben den schmerzhaften, kostspieligen und zeitaufwendigen Schönheitspraxen auch die endlosen impliziten, offen ausgesprochenen und völlig widersprüchlichen Aufforderungen an Frauen von Nixon vorgesprochen: "Iss nicht zu viel", "Trage Make-up", "Sei natürlich", "Lächle mehr", "Sei cool", "Sei nicht wie die anderen Mädchen", "Sei nicht so emotional", "Sag nicht Ja", "Sag nicht Nein" – "Just be a lady".

Girls. Girls. Girls. Magazine

(red, 26.2.2020)