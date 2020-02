Aufgrund des Coronavirus findet eine Vielzahl von Großveranstaltungen nicht statt. Fulminantester Ausfall in der Weinbranche ist die Pro Wein.

Nun ist es offiziell, die größte Weinmesse der Welt, die Pro Wein in Düsseldorf findet nicht wie gewohnt statt. Zu groß seien die Risiken angesichts des sich verbreitenden Coronavirus, heißt es von der Messeleitung. "Unsere Kunden, Partner und Mitarbeiter vertrauen uns. ... Dieses Vertrauen können sie auch dann in uns haben, wenn wir kritische Lagen im Sinne ihrer Sicherheit entscheiden," sagt Werner M. Dornscheidt, Vorsitzender der Geschäftsführung der Messe Düsseldorf GmbH. Definitiv aber werde es einen Alternativtermin geben.

Mehr als 60.000 Besucher verzeichnete die Pro Wein letztes Jahr in Düsseldorf. Die Pro Wein ist in der Weinwelt ein Fixpunkt im Jahr. Nachdem bekannt wurde, dass die ITB, die Internationale Tourismusbörse in Berlin, eine der bedeutendsten Tourismusmessen gecancelt wurde, spekulierte man um die Absage der Pro Wein. Diese ist nun bestätigt.

Guide Michelin Verleihung Deutschland findet nicht statt

Im gleichen Zug ging die offizielle Meldung raus, dass auch die Vergabe der Sterne für den Guide Michelin Deutschland nur im Rahmen einer Online-Pressekonferenz stattfinden. Geplanter Termin war der 3. März in Hamburg.

Asias 50 Best

Vor einigen Tagen bereits verlautbarte das Komitee der "Asia´s 50 Best Restaurants", dass die Verleihung für 2020 heuer erstmals ausschließlich online verlautbart werden. Das Event in Japan zu diesem Zweck wurde abgesagt.

Die Bekanntgabe der besten Restaurants Asiens findet nur online statt.

Die Bekanntgabe der "50 Best Restaurants" und ihre kontinentalen Ableger zählen zu den bedeutendsten Branchenevents der Gastronomie. Die Liste als eine der mächtigsten unter den Restaurantbewertungen. (red., 29.02.2020)