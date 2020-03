In bestechender Form: Alexis Pinturault. Foto: AP/ Giovanni Auletta

Hinterstoder – Alexis Pinturault hat am Montag im ersten Durchgang des Riesentorlaufs in Hinterstoder seine aktuelle Topform unter Beweis gestellt und mit Startnummer drei eine überlegene Bestzeit in den oberösterreichischen Schnee gelegt. Der Franzose führt in 1:24,30 Minuten respektable 0,9 Sekunden vor dem Kroaten Filip Zubcic und 1,12 vor dem Slowenen Zan Kranjec. Der bei strahlendem Sonnenschein über dem Stodertal mit Startnummer eins in Rennen gegangene Norweger Henrik Kristoffersen liegt als Sechster bereits 1,42 zurück. Aleksander Aamodt Kilde, der norwegische Führende im Gesamtweltcup, hat als Neunter 1,88 Rückstand und könne heute von Pinturault (34 Punkte zurück) überholt werden.

Einmal mehr nicht nach Wunsch lief es für die im Riesentorlauf schwächelnden Österreicher. Mit höheren Startnummern hatten sie einerseits keine Chance mehr auf wesentlich bessere Zeiten, andererseits streuten sie aber auch allesamt Fehler ein. Schlussendlich schafften nur drei ÖSV-Läufer die Qualifikation für das Finale.

Als Bester liegt Manuel Feller mit 2,55 Sek. Rückstand auf Rang 17. Roland Leitinger (3,46) als 24. und Marco Schwarz (3,67) als 26. schafften immerhin die Qualifikation für die Entscheidung. Dominik Raschner (34./4,33), Patrick Feurstein (35./4,40), Fabio Gstrein (36./4,47) und Johannes Strolz (42./5,43) haben das Finale definitiv verpasst. Matthias Mayer oder auch Norwegens Supertalent Lucas Braaten sind ausgeschieden.

Im Riesentorlauf-Weltcup geht es heiß her. Kranjec führt vor diesem Rennen mit 344 Punkten vor Kristoffersen (334) sowie Pinturault und Zubcic, die mit je 288 Zählern ex-aequo auf Rang drei lauern. (honz, 2.3.2020)