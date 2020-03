Die Bauchspeicheldrüse ist ein komplexes Organ: Bei einem Viertel der Patienten werden molekulare Veränderung in Tumorzellen festgestellt. Foto: Photo Researchers, Inc. / PhotoR

Bauchspeicheldrüsenkrebs wird oft in einem sehr späten Stadium diagnostiziert. Zudem gibt eine Reihe von unterschiedlichen Tumoren in diesem Organ, bei einem Viertel der Patienten sind molekulare Veränderungen innerhalb des Tumors nachweisbar. Wissenschafter nahmen diese Veränderungen nun zum Anlass, diese Patienten durch zielgerichtete Therapien auf diese Veränderungen zu behandeln.

Das Resultat: Durch diese Behandlung überlebten Patienten um ein Jahr länger als mit der konventionellen Chemotherapie. Die Ergebnisse dieser Beobachtungsstudie wurden in Lancet Oncology publiziert.

Vielfalt an Targets

Die Herausforderung für die Autoren, lag unter anderem in der Frage, wen sie in ihre Studie einschließen sollten. Die größten Hürden waren dabei, Patienten zu finden, die tatsächlich eine zielgerichtete Therapie bekommen hatten. An 46 Pankreaskarzinom-Patienten zeigte sich, dass das mittlere Überleben mit zielgerichteten Therapien 31 Monate betrug. Im Vergleich dazu lag sie bei 143 Patienten, nur eine Standardchemotherapie erhielten, deren Tumoren zwar aber eine der relevanten molekularen Veränderungen aufzuweisen hatten, bei 18 Monaten.

"Obwohl nur eine sehr kleine Gruppe von Patienten die zielgerichtete Therapie bekommen hat, sind die Ergebnisse sehr vielversprechend", sagt Stduienleiter Michael Pishvaian vom MD Anderson Cancer Centre der University of Texas.

Vergleich zur Chemotherapie

Der Unterschied: Bei einer zielgerichteten Therapie werden mit Medikamenten bestimmte molekulare Veränderungen in einem Tumor angegriffen, bei eine Chemotherapie hingegen werden Krebszellen hingegen auf einem viel allgemeinen Level attackiert.

Die Forscher hoffen nun, jene Pankreaskarzinompatienten herauszufiltern, die am meisten von einer zielgerichteten Therapie profitieren. Denn auch der Ort der Behandlung ist entscheidend. Eine zielgerichtete Therapie erfordert eine medizinisch-technische Infrastruktur, die ein Austesten des Tumors möglich macht.

Ziel ist es, eine Gruppe von Pankreaspatienten besser als bisher behandeln zu können. Zielgerichtete Therapie hat bei bestimmten Formen von Brustkrebs (Herceptin) und Eierstockkrebs (Parp-Inhibitoren) das Überleben stark verbessert, genau das soll auch für den schwer zu behandelnden Pankreastumor erreicht werden. (red, 3.3.2020)