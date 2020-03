Durch das Video hätte die Öffentlichkeit die Integrität des Ex-Politikers Johann Gudenus prüfen können, so das OGH. Foto: Spiegel / Sueddeutsche Zeitung, Screenshot

Wien – Der Oberste Gerichtshof (OGH) hat die vom Ex-FPÖ-Politiker Johann Gudenus erwirkte einstweilige Verfügung gegen den Ibiza-Anwalt R. M. zum größten Teil ersatzlos aufgehoben. Das Gericht begründete seine Entscheidung mit der Meinungsfreiheit, die in der Europäischen Menschenrechtskonvention verankert sei.

Die Veröffentlichung des Videos sei ein "außergewöhnlich großer Beitrag zu einer Debatte von öffentlichem Interesse" gewesen, so das Gericht. So hätte die Öffentlichkeit die Integrität und das Verantwortungsbewusstsein von Gudenus als Politiker prüfen können. Dies teilten die beiden Rechtsvertreter des Ibiza-Anwalts, Andreas Frauenberger und Richard Soyer, am Freitagmorgen in einer Aussendung mit.

Laut der Anwälte habe das Gericht das vorläufige Verbot aufrechterhalten, von Gudenus Ton- und Bildaufnahmen herzustellen, wenn sich dieser nicht in der Öffentlichkeit zeigt. Ob die Aufnahmen des Videos in der Finca rechtmäßig waren, muss erst im Hauptverfahren entschieden werden.

Öffentliches Interesse auch in einstweiliger Verfügung

Schon in dem Beschluss der vorangegangen Instanz argumentierte das Gericht, "dass (zumindest) die bekannten Aussagen" von Gudenus "nicht (rein) 'privat'" sein können, selbst wenn sich in einem privaten Rahmen aufgezeichnet wurden. Das öffentliche Interesse überwiege hier eindeutig, hieß es schon in der einstweiligen Verfügung.

In dem Beschluss zur einstweiligen Verfügung, die nun fast zur Gänze aufgehoben wurde, war auch Stellung zum Verhalten des Anwalts genommen worden. Diesem sei ein "massiver Vorwurf" zu machen. Er hätte laut Gericht nie "den Lockvogel" spielen dürfen. Außerdem habe R. M. laut Gudenus behauptet, dass die falsche Oligarchennichte bereits sieben Millionen Euro auf ein Treuhandkonto überwiesen habe. Als Anwalt hätte R. M. auch Gudenus "vor Interessengefährdung" bewahren müssen.

Strafrechtliche Ermittlungen laufen noch

Der Anwalt von M. sagte damals, dass es seinem Mandaten wegen des bei der Staatsanwaltschaft Wien anhängigen Ermittlungsverfahrens und bestehender anwaltlicher Verschwiegenheitspflichten nicht möglich gewesen sei, umfassend vorzutragen und sich zu verteidigen. Das Gericht habe daher in seiner Provisorialentscheidung die Angaben des Klägers vorläufig übernommen – deshalb sei es zur einstweiligen Verfügung gekommen.

Das Verfahren wird von Gudenus privat geführt, zusätzlich laufen noch strafrechtliche Ermittlungen gegen R. M. – es gilt die Unschuldsvermutung. (fsc, red, 6.3.2020)