Stimmen:

Zvonimir Soldo (Admira-Trainer): "In unserer derzeitigen Situation ist das einzige, was zählt, Punkte. Umso erfreulichere ist der Sieg heute und dass wir bis zuletzt daran geglaubt haben. Nach der Roten Karte hat man nicht gemerkt, dass der Gegner ein Mann weniger war. Nach Seitenwechsel waren wir in einigen Situationen unkonzentriert, da hat uns unser Tormann gerettet. Für uns ist weiter das wichtigste harte Arbeit. Solche Siege sind enorm wichtig für die Moral"

Alexander Pastoor (Altach-Trainer): "Wir waren auch nach der Roten Karte gut organisiert. Wir haben bis zu den letzten Minuten eigentlich nichts zugelassen und hatten nach der Pause vier, fünf unglaublich große Chancen. Torhüter Leitner hat uns um den Sieg gebracht – ich rechne nicht damit, dass jede Woche ein gegnerischer Tormann so gut ist. Ich kann meine Mannschaft mit Ausnahme der Unkonzentriertheiten im Finish nur loben."

Andreas Leitner (Torhüter Admira): "Ich war mir eigentlich sicher, dass wir noch ein Tor machen. Dass es dann wirklich geklappt hat, freut mich natürlich umso mehr. Und auch dass ich meinen Teil zum Sieg beigetragen habe. Für uns war extrem wichtig, dass wir endlich wieder zu Hause einen Dreier geschafft haben."

Der Bundesliga-Samstag:

Rapid rettet spät Punkt in Wolfsberg

Austria nur Remis gegen St. Pölten

Admira schlägt Altach dank später Tore

Hartberg gegen gegen WSG Tirol unter

Der Konferenz-Ticker in der Nachlese