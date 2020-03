Die Negev Wüste in Israel: Das Testgelände für die AMADEE-20-Mission kommt dem Original zumindest optisch schon recht nahe. Foto: ÖWF

Wien – Österreichs virtuelle Marsbesucher stehen fest: Das Österreichische Weltraum Forum (ÖWF) hat am Donnerstag die Namen der sechs Personen bekannt gegeben, die im Oktober in Israel eine Mission zum Roten Planeten simulieren werden. Sie wurden aus dem Pool von 13 Analog-Astronauten des ÖWF ausgewählt. In der Negev Wüste werden sie vier Wochen lang isoliert von der Außenwelt in einem geologisch dem Mars ähnlichen Gebiet tätig sein und neue Technologien testen.

16 Experimente stehen auf dem Plan für die AMADEE-20-Mission. Diese Aufnahme stammt vom letzten Analog-Experiment 2018 im Oman. Foto: ÖWF/ Florian Voggeneder

Geleitet wird die Crew vom Portugiesen Joao Lousada. Der Luft- und Raumfahrtingenieur war bereits 2015 in Österreich und 2018 im Oman bei Mars-Missions-Simulationen dabei. Weitere Teilnehmer sind die deutsche Mikrobiologin Anika Mehlis, der Spanier Inigo Munoz-Elorza vom deutschen Kontrollzentrum der Galileo-Satelliten, der israelische Mathematiker Alon Tenzer, der niederländische Kommunikationsexperte Thomas Wijnen und der österreichische Physiker Robert Wild. Die Mission namens AMADEE-20 wird vom ÖWF in Kooperation mit der Israelischen Raumfahrtagentur durchgeführt.

16 Experimente geplant

Ab Oktober 2020 sollen die sechs "Analog-Astronauten" in der Negev Wüste im Verlauf von vier Wochen insgesamt 16 Experimente durchführen, die aus den Bereichen Geologie, Biologie, Medizin, Psychologie und Technik stammen. Beispielsweise soll im Fach Biologie "die Entwicklung des Haut und Darm-Mikrobioms der Teilnehmer während der Mission" untersucht werden. Getestet wird auch eine neuartige Mensch-Maschine-Schnittstelle zur Fernsteuerung von Robotern. Kontakt zur Crew wird lediglich per zeitverzögerter Funkverbindung vom Mission Support Center (MSC) in Innsbruck bestehen.

Das ÖWF arbeitet an der Vorbereitung astronautischer Erforschung anderer Planeten. Analog-Astronauten sind speziell ausgebildet und werden für Forschungs- und Entwicklungsarbeiten in Vorbereitung von bemannten Mars-Expeditionen eingesetzt. Anfang November 2019 hatten acht Analog-Astronauten des ÖWF ihre Ausbildung abgeschlossen, damit verfügt das Forum nun über 13 Analog-Astronauten. Unter ihnen befindet sich auch der österreichische Physiker Robert Wild. (red, APA, 13.3.2020)