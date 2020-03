Rund um die Uhr zu zweit: Wie gut funktioniert das bei Ihnen gerade? Foto: gettyimages/istockphoto/dima_sidelnikov

24 Stunden am Tag, sieben Tage die Woche – und das auf unbestimmte Zeit: So viel Zeit verbringen gerade Paare, die im Homeoffice arbeiten und zusammenwohnen, miteinander. Was zunächst sehr romantisch klingt – endlich Zeit füreinander! –, kann sich früher oder später als enorme Herausforderung herausstellen. Denn was anfangs noch recht beschaulich daherkommt, kann bereits nach wenigen Tagen schwer an den Nerven zerren.

Singles haben hingegen zwar ihren gesamten Wohnraum für sich alleine – doch auch das kann auf Dauer die Stimmung trüben. Wenn keiner da ist, mit dem man diesen andauernden Ausnahmezustand teilen kann, und auch Dates aufgrund akuter Ansteckungsgefahr ausgeschlossen sind, wird das schnell einmal als bedrückend empfunden.

Wie geht es Ihnen – single oder in einer Beziehung – gerade?

Stärkt der andauernde Kontakt die Bindung zu Ihrem Partner, Ihrer Partnerin, oder ist die erzwungene räumliche Nähe eine Herausforderung für die Beziehung? Und an die Singles: Fühlen Sie sich in diesen Tagen noch mehr single als sonst – oder genießen Sie weiterhin Ihren Freiraum? Teilen Sie Ihre Erfahrungen im Forum! (aan, 20.3.2020)