"Humor ist, wenn man trotzdem lacht", lautet ein altes Sprichtwort. Und so ist Kabarettisten und Comedians in aller Welt auch durch Corona der Spaß nicht vergangen. Zahlreiche Humoristen senden ihre Aufmunterungen derzeit via Homevideos an ihr Publikum.

In Österreich absolvierte am Dienstagabend das Duo Stermann-Grissemann die Show "Willkommen Österreich" komplett via Videokonferenz, auch die Bandmitglieder von Russkaja spielten ihre Einlagen in Einzelisolation. Beides funktionierte ganz wunderbar.

Alex Kristan, Österreichs bester Hans-Krankl-Imitator, sendet via Facebook und gab eine mutmachende Kabinenansprache zur Lage der Nation ab. Thomas Stipsits tat Selbiges in violett statt grün, aber genauso rot-weiß-rot, und sprach als Herbert Prohaska zum Publikum.

Michael Niavarani wendet sich einerseits ebenfalls via Video ans Publikum, hat darüberhinaus aber sogar eine eigene Online-Streamingplattform seines Globe Theaters aus dem Boden gestampft.

Der Kabarettist und Autor Severin Groebner startete mit dem Projekt "Dekamerone2020 – Jeden Tag eine Geschichte" ein humoristisches Videoformat. Es spielt auf das berühmte Werk Decamerone von Giovanni Boccaccio aus dem 14. Jhdt. an, in dem sich ein Gruppe von Leuten während einer Pestepidemie in Isolation zurückzieht und sich zum Zeitvertreib launige Geschichten erzählt.

Der ZDF-Satiriker Jan Böhmermann unterbricht wegen des Coronavirus seine Sendepause bis zum Start seiner neuen Show und produziert mit Kollege Olli Schulz nunmehr täglich einen Podcast von Zuhause aus: "Fest & Flauschig" gibt es auf Spotify.

Wer Late-Night-Humor aus den USA schätzt, dem ist wie immer auch in diesen Tagen die NBC-Show "Saturday Night Live" empfohlen. Der Talkmaster Jimmy Fallon sendete seine erste Show von Zuhause aus und mit Videozuschaltungen, ebenso Stephen Colbert, dem man beim Feuermachen im Garten oder in der Badewanne zuschauen konnte.

(red, 19.3.2020)