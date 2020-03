Foto: Instagram/Massimo Bottura

Köche sind meist lustige, gesellige Menschen. Tatsächlich kommt auf die Frage nach der Grundmotivation in diesem Job häufig ein "Ich möchte andere Menschen glücklich machen".

Was aber tun, wenn einem plötzlich das Publikum wegbricht? Für den Koch gibt es nur eine Antwort: trotzdem kochen. Schon Heinz Reitbauer aus dem Restaurant Steirereck in Wien meinte zu seiner Aktion, aus seiner Sterneküche jetzt 1.000 Menüs für Helfer zu schicken: "Wir sind Köche, wir müssen kochen."

Und so ist auch Instagram gerade gut gefüllt mit Tipps vom Sternekoch. Manchmal als Story, leider seltener als Post, der auch nach mehr als 24 Stunden noch abrufbar ist. Hier eine kleine Auswahl. Die ganze Portion gibt es unter dem Hashtag #kitchenquarantine, beziehungsweise gilt es die Liste kurzweiliger Kochvideos in den Kommentaren gerne zu erweitern.

Koch und Kegel

Ein Koch zu Hause mit seinen drei Kindern — das klingt nach Quarantäne-Chaos der feinsten Art und ist auch täglich auf Instagram nachzuverfolgen. Max Stiegl, der ansonsten als Österreichs gefeierter Innereienkönig im Gut Purbach Sautänze veranstaltet und gerade im Ritz Carlton in Wien ein Gastspiel gegeben hat, kocht nun in seinen Instagram-Storys täglich mit seinen drei Söhnen.

Wie Sohn Luis Max online erklärt: "Manchmal mit Fleisch, manchmal mit Fisch, manchmal vegetarisch. Jedenfalls werden wir Erfolg haben."

Max Stiegl zeigt langweiliger Quarantäne-Küche gemeinsam mit seinen drei Söhnen, wieso es besser ist, eine Gurke zu haben, als einen Kürbis zu sehen.

Kulinarische Grüße aus Italien

Massimo Bottura zählt für viele zu den besten Köchen der Welt. Sein Restaurant liegt in der Emilia-Romagna, einem der am stärksten betroffenen Gebiete Italiens. Schlechter Quarantäne-Laune hält er sein persönliches Rezept für Béchamelsauce entgegen sowie laufend Rezepte unter dem Hashtag #kitchenquarantine.

Béchamelsauce vom Dreisternekoch Massimo Bottura aus dem Restaurant Osteria Francescana in Modena.

Balsamico für die Ohren

Philip Rachinger ist Küchenchef in seinem Restaurant Mühltalhof im oberösterreichischen Neufelden. Dieses hat ebenso wie alle Restaurants in Österreich geschlossen. Daher geht Rachinger zum Radio. Der junge Koch wird nach Jahren in Frankreichs besten Küchen als eines der kulinarischen Wunderkinder der Nation gefeiert. Im Onlineradio #stayathomeradio auf Instagram zerlegt er diesen Samstag Lämmer.

Sein Kollege Lukas Mraz aus dem Restaurant Mraz und Sohn in Wien-Brigittenau war am Donnerstag schon da und kochte für die Ohren. Fehlt noch der Dritte im Bunde der Healthy Boy Band, Felix Schellhorn.

Lukas Mraz, Philip Rachinger (im Bild) und Felix Schellhorn bilden die Healthy Boy Band. Als diese gaben sie experimentelle Gastro-Kostproben bei einem Event in Wien. Jetzt sind sie mit ihren Rezepten On-Quarantäne-Air.

Ein Dreisternekoch und sein Milchreis

Milchreis ist in Spanien ein Nationalgericht, Dani Garcia so etwas wie eine kulinarische Legende. Seine Nitro-Tomate gilt als das meistimitierte Gericht der Welt.

Vielleicht ist dieser Rekord mit dem Veröffentlichen dieses Milchreisgerichts jetzt Geschichte. Auf seinem Account kocht der Dreisternekoch den Milchreis, den es in seinen Restaurants Bibo und Lobito de Mar in Madrid, Marbella, Doha und Tarifa zu essen gibt. Spanisch hilft in dem Fall, aber ansonsten ist auch das Video selbsterklärend. Ein regelrechtes Milchreis-Tutorial ist dem Südspanier da geglückt.

Dani Garcia aus Marbella und sein Milchreis. Geheimzutat: absolute Leidenschaft.

Wenn Tiroler Gnocchi kneten

Seit Jahren sorgt der gebürtige Tiroler Paul Ivic in Wien und München mit den beiden Tian-Restaurants für vegetarische Küche auf Sterneniveau. Zu Hause kocht er Gnocchi, und zwar in zehn Minuten und ohne Fehler, weil: "Dieses Video kann man nicht schneiden." (Nina Wessely, 21.3.2020)