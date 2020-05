Union Pale Ale bei Bräuhaus Ten Fifty Foto: Conrad Seidl

"Born in the 5th, Brewed in the 10th" steht auf dem an braunes Packpapier erinnernden Etikett der Dosen der Ten-Fifty-Brauerei, deren Bräuhaus sich im alten Maschinenhaus der Brotfabrik Wien befindet.

Damit hat das Kulturareal auf dem ehemaligen Betriebsgelände der Ankerbrotfabrik eine eigene Brauerei. Gegründet wurde diese von den beiden Bierenthusiasten Simon Latzer und Martin White im fünften Bezirk, dessen Postleitzahl der Namensgeber der Brauerei ist. Die Brauerei hat sich auf englische und amerikanische Ales spezialisiert.

Tropische Früchte

Mit dem Union Pale ist ein leichtes amerikanisches Ale entstanden, das vor allem durch seine Fruchtigkeit auffällt: Schon wenn man die Dose öffnet, entströmt ihr ein Duft tropischer Früchte, im Glas ist es ein orangefarbenes, trübes Ale mit weißem Schaum.

Nun findet man einzelne Fruchtaromen heraus – Ananas, Mango, vielleicht auch Datteln. Der Antrunk ist schlank und mild in der Kohlensäure, das Mundgefühl wird von einem herben, aber nicht über- mäßig bitteren Grundton bestimmt, erst gegen den Nachtrunk hin trägt die Bittere zu einem trockenen Eindruck bei. (Conrad Seidl, RONDO, 11.5.2020)