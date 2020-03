In Deutschland könnte eine "Corona-Ampel" zum Einsatz kommen

Dass der Bundesregierung in der Vorwoche anonymisierte Bewegungsdaten von A1-Kunden zur Verfügung gestellt wurden, um dem Krisenstab eine Überprüfung zu ermöglichen, ob die in der Corona-Krise ausgerufenen Ausgangsbeschränkungen eingehalten werden, hat für Diskussionen unter Datenschützern gesorgt. Für den Wiener Datenschutz-Experten Günther Leissler war dieser Schritt rechtlich vertretbar.

Mit A1 hatte das größte Telekomunternehmen des Landes Bewegungsprofile von Handy-Nutzern im gesamten Bundesgebiet weitergegeben. Das Unternehmen betonte, dass sich anhand der übermittelten Daten keinerlei Rückschlüsse auf den einzelnen Benutzer ziehen hätten lassen. Jedes Handy habe für das Tracking eine zufällig generierte Nummer zugewiesen bekommen, die nach 24 Stunden wieder frisch vergeben wurde. Damit sei Anonymität gewährleistet gewesen. Dessen ungeachtet kritisierten Datenschützer und die Opposition diese Maßnahme und orteten eine mangelnde Rechtsgrundlage bzw. meldeten grundrechtliche Bedenken an. Auch machte das Unternehmen die Weitergabe erst nach Presseberichten öffentlich.

Günther Leissler, Experte für Datenschutzrecht und Vorsitzender der AG Datenschutz im Österreichischen Rechtsanwaltskammertag (ÖRAK), geht davon aus, dass A1 beim Datensammeln auf ein Clustermodell zurückgegriffen hat. "Das verhindert, dass einige ausgewiesen werden, sondern zeigt, wie wir uns als Masse verhalten." Unter der Voraussetzung, dass bei diesem Vorgang Anonymisierung gegeben war, "war das etwas, das durchaus vertretbar war", sagte Leissler. In der Corona-Krise finde – was den Datenschutz betrifft – ein Paradigmenwechsel statt, der das Allgemeinwohl in den Vordergrund rücke.

In Deutschland wird gerade eine Debatte über die Weitergabe von Handydaten geführt. Die netzpolitische Sprecherin der Linksfraktion, Anke Domscheit-Berg, schlägt eine "Corona-Ampel" vor, um das Coronavirus zu bekämpfen. "So könnte man ein datenschutzrechtlich unbedenkliches und nicht leicht trollbares Warnsystem mit Handydaten schaffen", sagte sie dem Spiegel.

Gesundheitsämter sollten Aufenthaltsorte von Corona-Infizierten in eine Online-Karte eintragen, die nur auf dem eigenen Handy mit den eigenen Bewegungsdaten abgeglichen wird. "Nutzer könnten eine Push-Nachricht erhalten, die sie darüber informiert, wann und wo sie sich an einem Ort aufgehalten haben, der von Gesundheitsämtern für diesen spezifischen Zeitraum als gefährdet klassifiziert wurde – mit roter Ampelfarbe für die gefährlichsten Zeiten."

Andere derzeit diskutierten Varianten zur Nutzung von Handydaten seien entweder nicht datenschutzkonform umsetzbar oder nicht zielführend, meint die parteilose Politikerin: "Dieses Tracking ist eine Schnapsidee."

Daten von der Deutschen Telekom

In Deutschland hatte bereits das Robert-Koch-Institut (RKI) erklärt, mit anonymisierten Handydaten die Wirkung der massiven Einschränkungen des öffentlichen Lebens im Kampf gegen das Coronavirus prüfen zu wollen. Anhand der Daten lasse sich feststellen, ob die geforderten Maßnahmen auch eingehalten würden. Diese zeigten, ob die Mobilität der Bevölkerung nachgelassen habe. Die Deutsche Telekom stellt dem RKI kostenlos Daten zur Verfügung. (sum, 25.3. 2020)