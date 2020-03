Johannes Kröll (29) absolvierte in rund neun Jahren 50 Weltcuprennen. Die besten Ergebnisse des Steirers waren zehnte Ränge in den Abfahrten von Lake Louise 2018 und Garmisch 2013. Krölls Abschiedsrennen war der Super-G in Hinterstoder am 29. Februar (43.).

Weitere Sportmonologe

Leichtathletik-Superstar Taylor: Wie lange lässt man sich das gefallen?

Michael Rossi über seinen Sohn Marco: "Ich muss ihn loslassen"

Reiner Calmund zum DDR-Spiel: Die Angel war ausgelegt

Iranischer Judoka Sarlak: Ich bin ein Mensch, und ich will frei sein

Oliver Egger: Ich wollte mich keine Sekunde länger verstecken

Heike Göschl: Es gibt ein Leben davor und ein Leben danach

Hans Menasse: Die Eltern haben gesagt, "du wirst sehen, das wird lustig"

Gerhard Berger: So war Ayrton

Verena Primus: Meine tiefste Emotion war Angst

Sophia Flörsch: Angst habe ich vor Spinnen

Helmut Zeiner: Ich bin kein Michelangelo

Eva Voraberger: Die blöde Nachrede ist mir sicher

Sergej Mandreko: Ich will leben, leben, leben

Thomas Zajac: Wir wollen ja nicht viel

Gregor Schlierenzauer: Wer bin ich? Will ich das überhaupt noch?

Nicola Werdenigg: Es gab Übergriffe. Von Trainern, Betreuern, Kollegen

Otto Schenk: Ich ohne Eis bin gar nicht vorstellbar

Christiane Sommer: Sie haben uns süchtig gemacht

Sanel Kuljic: Du liegst lange in der Badewanne