Der Kreis der anspruchsberechtigten Selbstständigen wurde ausgeweitet. Details zum 15 Milliarden Euro schweren Notfallfonds gibt es erst am Freitag

Die Regierung will Details zum Notfallfonds erst am Freitag preisgeben. Die Richtlinien für den Härtefallfonds wurden unterdessen gelockert. Foto: APA/Schlager

Wien – Nun gibt es also doch mehr Geld für Selbstständige. Nach reger Kritik an den strengen Richtlinien des Härtefallfonds für Kleinunternehmer hat die Regierung diese gelockert und den Fonds von einer auf zwei Milliarden Euro aufgestockt. In der ersten Phase wurden rund 100.000 Anträge gestellt. Knapp 90 Prozent davon wurden nach Angaben von Finanzminister Gernot Blümel (ÖVP) bereits erledigt, mehr als 80 Millionen Euro ausbezahlt.

Nun soll die zweite Phase anlaufen, in der Unternehmer bis zu 2.000 Euro über drei Monate in Anspruch nehmen können. Wie bereits berichtet, soll die Ober- und Untergrenze für Anspruchsberechtigte nun fallen. Auch Jungunternehmer, die erst heuer ein Unternehmen gegründet haben, sowie Mehrfachversicherte sollen nun zum Zug kommen.

"Es verliert niemand irgendwas"

Für jene, die erst jetzt durch die Lockerungen Anträge stellen können, soll es laut Vizekanzler Werner Kogler jedenfalls zu keiner Verschlechterung kommen. "Es verliert niemand irgendwas, bloß weil er jetzt erst reinkommt", versicherte der grüne Politiker. Ganz richtig ist das zwar nicht, immerhin haben viele Unternehmer, die in den vergangenen Tagen einen Antrag gestellt haben, bereits zwischen 500 und tausend Euro auf ihr Konto erhalten.

Finanzminister Blümel schloss auf Nachfrage jedenfalls nicht aus, dass der Härtefallfonds ein weiteres Mal aufgestockt werden könnte, falls nach wie vor Unternehmer durch das Netz fallen würden: "Wir haben bewiesen, dass wir lernfähig sind und auf Kritik reagieren."

Während die Regierungsmitglieder bei der Pressekonferenz weitere Details zum Härtefonds nannten, bleiben jene zum Notfallfonds nach wie vor verborgen. Der mit 15 Milliarden Euro dotierte Fonds soll größeren Betrieben helfen, die derzeit aufgrund der Corona-Krise geschlossen bleiben – etwa im Tourismus oder in der Textilbranche. Zwar hätte man sich politisch weitgehend geeinigt, sagte Kogler bei dem Pressetermin, Details sollen aber erst am Freitag – "wenn alles fertig ist" – präsentiert werden. Am Mittwoch wurde nur bekanntgeben, dass Anträge für den Notfallfonds ab Mitte nächster Woche eingebracht werden können, erstes Geld soll dann eine weitere Woche später fließen.

Tausende Steuerstundungen

Bisher gab es rund 74.500 Anträge auf Steuerstundungen und Vorauszahlungsherabsetzungen, davon wurden 96 Prozent positiv erledigt, sagte Blümel. "Damit sind über 2,2 Milliarden Euro mehr an Liquidität in den Unternehmen verblieben." Der Rahmen für Garantien und Haftungen ist mit rund neun Milliarden Euro des Rettungsschirms ausgestattet. Insgesamt hat die Regierung angekündigt, 38 Milliarden Euro für den Schutzschirm bereitzustellen.

Laut Wirtschaftsministerin Margarete Schramböck (ÖVP) wurden zudem "massive Stundungen" bestehender Kredite der Förderbank AWS genehmigt. Rund 80 Prozent der Kredite müssen erst zu Jahresende zurückgezahlt werden, so die Ministerin. Nach drei Wochen wurden demnach rund 2.000 Anträge mit einem Kreditvolumen von 540 Millionen Euro genehmigt.

Noch sei jedenfalls nicht absehbar, wie lange die Krise andauern werde, betonte Vizekanzler Kogler. Angesichts des "größten Meteoriten", der seit dem Zweiten Weltkrieg in Österreichs Wirtschaftsleben eingeschlagen ist, sei nun jedenfalls nicht der Zeitpunkt, um "Dinge zu beschönigen". (lauf, 1.4.2020)