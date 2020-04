Kaufhof-Karstadt zahlt keine Mieten mehr – Kurzarbeit in Deutschland und bei Kika-Leiner – Handelsgruppe will Staatshilfe

Hamburg/Wien – Wie andere Handelsketten zuvor stoppt nun auch der deutsche Warenhauskonzern Galeria Karstadt Kaufhof des Immobilien-Investors René Benko wegen der Coronakrise seine Mietzahlungen. Es bleibe "keine andere Wahl", zitierte der Spiegel am Mittwoch aus einem Brief des Unternehmens an seine Vermieter vom Montag.

Da die Vermieter den Kaufhäusern den "Gebrauch der Mietsache" derzeit nicht gewähren könnten, hätten sie auch keinen Anspruch auf Gegenleistung.

Von April bis zunächst Juni werde die Miete nicht mehr gezahlt, kündigte Finanzchef Miguel Müllenbach in dem Schreiben an. Auch Miet- und Nebenkosten aus dem März würden womöglich mindestens zur Hälfte zurückgefordert. Laut Spiegel will die Kaufhauskette die säumige Miete auch nicht wie gesetzlich vorgesehen bis 2022 nachzahlen und bittet die Eigentümer der Gewerbeimmobilien um Verständnis: Beide Parteien hätten die "gemeinsame Verantwortung", ein Zukunftskonzept zu finden.

Durch die Schließung seiner Warenhäuser verliert das Unternehmen aktuell jede Woche mehr als 80 Millionen Euro Umsatz, wie in Unternehmenskreisen zu erfahren ist. Unternehmenschef Stephan Fanderl sprach in einem Brief an seine Mitarbeiter von einer "existenziellen Bedrohung". Bereits vor Wochen hatte Galeria Karstadt Kaufhof deshalb für weite Teile der Belegschaft Kurzarbeit beantragt. Am Mittwoch sei dies nun auch für die 1300 Mitarbeiter der Zentrale geschehen, hieß es.

Gleichzeitig bemüht sich der Konzern um staatliche Hilfsgelder. Doch erwies sich eine Einigung mit den Banken bisher als schwieriger als erhofft. In Unternehmenskreisen wurde zuletzt geklagt, der Prozess sei bürokratisch und aufwendig. Es koste wertvolle Zeit. Dem Vernehmen kämpft die Gruppe damit, dass der Staat nicht für den gesamten Kredit haftet. Die Banken zögerten wegen der Übernahme des Restrisikos, war zu hören.

Ähnlich ist die Situation bei Kika-Leiner – die Kette gehört ebenfalls zu Benkos Signa-Gruppe. Der Möbelhändler hat fast alle seiner 4200 Mitarbeiter wegen des verhängten Betretungsverbots in Kurzarbeit geschickt. Ob auch in Österreich Staatshilfe beantragt wird, blieb unbeantwortet. (red)

(red, 2.4.2020)