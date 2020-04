PRO: Im September weitermachen

von Olivera Stajic

Es scheint so, als werde es in diesem Schuljahr keinen geregelten Unterricht mehr geben. Der Bildungsminister gibt sich zögerlich und reagiert in Interviews auf konkrete Fragen ungeduldig und ausweichend. Zu Hause sitzen verwirrte Kinder und überforderte Eltern. Sie werden von nicht minder überforderten Lehrern und Lehrerinnen mit Aufgaben beschickt.

Die Umstellung auf digitales Klassenzimmer und Homeschooling hat alle Beteiligten überrascht. Sie trifft aber nicht alle mit gleicher Härte. Für viele Familien ist es schlicht unmöglich, eine "Lernstruktur zu Hause aufzubauen", wie es Bildungsexperten jetzt raten. Es fehlt ihnen an Platz, Zeit, Wissen und Equipment. Die Grenzen verlaufen zwar nicht exakt an der Linie zwischen "bildungsnah" und "bildungsfern", aber auch im schulischen Bereich trifft die Krise die ohnehin Benachteiligten härter als andere.

Die einzig faire Lösung wäre jetzt: Schwamm drüber, im September machen alle im neuen Schuljahr weiter. Es gibt keine Abschlussnoten, und niemand bleibt sitzen.

Um die Leistungsmoral der Schüler und Schülerinnen muss sich niemand Sorgen machen. Dieser Ausnahmezustand fühlt sich für niemanden wie ein Geschenk oder gar wie eine Belohnung an. Bestenfalls lernen unsere Kinder in dieser Krise, dass man aufeinander schauen soll, und nicht, dass man unter allen Umständen Leistung erbringen muss. Schon gar nicht auf Kosten psychischer Gesundheit.(Olivera Stajic, 2.4.2020)