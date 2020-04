Nichts wurde weltweit in den letzten Wochen so verrückt gehamstert wie Klopapier. Wer nun realisiert, dass dies womöglich nicht der sinnvollste Kauf des Lebens war, dem sei geholfen: Aus den übriggebliebenen Klopapierrollen lassen sich mit einfachen Handgriffen nette Dinge basteln – für Ostern oder auch fürs Homeoffice.

Pflänzchen-Aufzuchtbeet

Foto: Martina Novak - biolino.at

Man braucht:

Klopapierrollen

Kräutererde

Pflanzensamen

ein Gefäß

Holzstäbchen, Stift

So geht’s:

Die Klopapierrollen in ein Gefäß (z. B. Holzsteigen oder ein Metallgefäß) stellen. Nun die Klopapierrollen ungefähr zu zwei Dritteln mit Erde befüllen. Holzstäbchen beschriften und in die Erde stecken. Die Pflanzensamen hineingeben, dann die Rollen ganz mit Erde befüllen. Das Aussaatgefäß sollte immer gleichmäßig feucht gehalten werden. Achtung: Die Rollen werden beim Gießen weich, deswegen müssen sie eng zusammenstehen.

Eierbecher für Ostern

Foto: Martina Novak - biolino.at

Man braucht:

Klopapierrollen

beliebige Farben

Wackelaugen

Pompons

Pinsel, Kleber, Schere, schwarzer Stift

So geht’s:

Klopapierrolle bunt bemalen. Hasenohren aus dem Buntpapier ausschneiden und aufkleben. Wackelaugen und Pompon (für die Nase) aufkleben. Abschließend den Hasenmund und die Schnurhaare mit einem Stift aufzeichnen und die Osterbecher auf dem Tisch arrangieren.

Smartphone-Halterung

Foto: Daniela Gaigg, diekleinebotin.at

Man braucht:

2 leere Klopapierrollen

Acrylfarbe oder andere Farbe

buntes (gemustertes) Papier

Schere, Kleber, zwei Aktenklammern

So geht’s:

Eine der Rollen mit Farbe deckend bemalen. Die zweite Rolle aufschneiden, mit buntem Papier überziehen und die Ränder gut festkleben. Die überzogene Rolle nun um die bemalte Rolle legen und am Ende einer Seite festkleben. Gut trocknen lassen. Die Aktenklammern außen an die Klebestelle klemmen und vorsichtig die äußere Rolle etwas biegen, bis sich eine Art Schale für das Smartphone ergibt. Nun kann man bequem Videokonferenzen abhalten.

Stiftehalter fürs Homeoffice

Man braucht:

4 leere Klopapierrollen

Acrylfarbe oder andere Farbe

buntes Klebeband

Heißkleber oder alternativ flüssiger Alleskleber

Kork-Topf-Untersetzer oder ein Stück fester Karton

Pinsel, Schere

So geht’s:

Die Rollen mit einer beliebigen Farbe deckend bemalen und gut trocknen lassen. Eine der Rollen in zwei unterschiedlich große Teile schneiden. Auf der Innenseite des oberen Endes der Rolle ein buntes Klebeband anbringen. Auf dem Untersetzer (Karton oder Kork) arrangieren und mit dem Kleber befestigen und trocken lassen.

Kugelbahn

Foto: Daniela Gaigg, diekleinebotin.at

Man braucht:

Klopapierrollen und Küchenrollen

bunte Klebestreifen

Bälle, Murmeln oder Pompoms

So geht's:

Klopapierrollen mit dem Klebeband an einer Tür oder an einem Schrank so anbringen, dass die Kugel ungestört ihren Lauf bis ans Ende nehmen kann.

Serviettenringe

Foto: Martina Novak - biolino.at

Man braucht:

Klopapierrollen

farbige Bänder

Knöpfe

Kleber, Schere

So geht's:

Klopapierrolle in ungefähr vier Zentimeter breite Streifen schneiden. Mit Kleber einstreichen und mit breiten Bändern einwickeln. Mit den feinen Bändern eine Masche binden und gemeinsam mit einem Knopf festkleben.

Blumenbilder

Foto: Martina Novak - biolino.at

Man braucht:

Klopapierrollen

beliebige Farben

Knöpfe

Pinsel, Schere, Kleber

So geht's:

Die Rollen bunt bemalen und mit der Schere in Streifen schneiden. So biegen, dass Blüten und Blätter entstehen. In der gewünschten Form zusammenkleben und in der Mitte einen Knopf platzieren.