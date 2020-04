Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka (ÖVP) im Parlament. Foto: AP A

Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka (ÖVP) plädiert in einem Interview für das Nachrichtenmagazin "profil" dafür, die – derzeit freiwillige – "Stopp Corona App" des Roten Kreuzes verpflichtend zu machen. Sobotka: "Die Rote-Kreuz-App kann sehr helfen. Wenn sie einen gewissen Verpflichtungsgrad hat, könnte sie noch mehr helfen."

Bis vergangenen Donnerstagnachmittag wude die App bereits von über 140.000 Personen heruntergeladen. Aktuellere Zahlen liegen derzeit nicht vor.

"Wir prüfen, ob das verfassungsrechtlich geht."

Eine derartige Pflicht sei eine "Abwägung der Güter", sagt Sobotka: "Wenn evident ist, dass wir die Menschen schützen können und jeder Kontakt festhalten wird, dann sage ich dazu Ja." Mit der Handy-App wird gespeichert, wer mit wem Kontakt hat, treten bei einer Person Symptome auf, wird man benachrichtigt.



Auf die Frage, ob für Menschen, die die App nicht haben, die Bewegungsfreiheit eingeschränkt bleiben soll, sagt Sobotka: "Wir prüfen, ob das verfassungsrechtlich geht. Mir sagen Experten: Wenn man die Verpflichtung zur App zeitlich befristet und mit einer Sunset-Klausel versieht, dann ist das mit der EU-Datenschutzverordnung und der Verfassung vereinbar."

Kontakttagebuch

Durch die App werden persönliche Begegnungen mit einem "digitalen Händeschütteln" pseudonymisiert gespeichert. Sobald eine der Kontaktpersonen der letzten 48 Stunden Verdachtsfall ist, wird der User informiert und gebeten, sich in häusliche Isolation zu begeben. So sollen mögliche Infektionsketten unterbrochen werden.

Das Rote Kreuz betonte beim Start der App, dass der Datenschutz gewahrt bleibt. Zur Nutzung der App müssen keine personenbezogenen Daten angegeben werden. Die Kontakte der User werden lediglich auf deren Endgerät gespeichert. Sie sind dem Roten Kreuz nicht zugänglich und es können keine Rückschlüsse auf Begegnungen gezogen werden. Meldet sich ein User als erkrankt, wird nach der Handynummer gefragt und ein TAN als Bestätigung geschickt. Befunde müssen keine vorgelegt werden.

Bisher muss der digitale "Handshake" manuell durchgeführt werden – ein Hauptkritikpunkt der bisherigen Nutzer, wie in den Bewertungen der AppStores ersichtlich wird. Nach Ostern will das Rote Kreuz allerdings eine neue Version der Applikation präsentieren, die ein automatisiertes "Pairing" über Bluetooth mit anderen ermöglicht, sofern der User das wünscht.

Vorbehalte von Datenschützern

Die Meinungen von Datenschützern zu der App sind gemischt. Der Tenor: Solange "Stopp Corona" komplett freiwillig bleibt, ist sie unproblematisch – die Datensicherheit ist gegeben. Werden aber beispielsweise Lockerungen der Ausgangsbeschränkungen an sie geknüpft, könnte es rechtlich problematisch werden. "Die Zauberworte heißen Einwilligung, Informiertheit und Freiwilligkeit", sagt Nikolaus Forgó von der Universität Wien auf STANDARD-Anfrage. "Wenn die Regierung so etwas verpflichtend einführen würde, müsste sie eine rechtliche Grundlage schaffen. Und da gibt es große Vorbehalte", so der Rechtsinformatiker.

So sieht die App auf einem iPhone aus. Foto: sum

Finanziert wurde die Entwicklung der App von der Uniqua Privatstiftung. Konzeption und Realisierung der App fand in Zusammenarbeit und mit Unterstützung von Accenture Österreich statt. Sie steht allerdings nur Nutzern, mit neueren Android-Smartphones und iPhones zur Verfügung.

Alte Handys?

Es stellt sich daher die Frage, was Besitzer mit älteren Handys bei einer INstallationspflicht machen sollen. Auch werden weiterhin Smartphones genutzt, für die es die App nicht gibt. So kommen im Innenministerium Geräte mit Windows zum Einsatz. Eine Lösung wäre der Einsatz von Bluetooth Beacons. Das sind kleine Funksender, die Signale an Handy-Apps übermitteln können. Entsprechende Gespräche laufen bereits.

IT-Experten kritisieren, dass die App nicht als Open Source-Software veröffentlicht wird. Dadurch könnte sie einfach verbessert und ihre Funktion von unabhängiger Seite überprüft werden. Laut Bundesrettungskommandant Gerry Foitik werde aber daran gearbeitet. (Markus Sulzbacher, 4.4. 2020)