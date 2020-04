5G ist ein besonders beliebtes Ziel für Verschwörungstheoretiker, entsprechend war die Verknüpfung zum Coronavirus zu erwarten. Foto: Fabrizio Bensch / REUTERS

5G ist ein unter Verschwörungstheoretikern äußersts beliebtes Thema: Obwohl es keinerlei seriösen Belege für die Schädlichkeit der neuen Mobilfunkgeneration gibt, halten sich entsprechende Gerüchte hartnäckig. Entsprechend war es auch nicht sonderlich überraschend, dass recht flott Verschwörungstheorien in den Sozialen Medien auftauchten, die die Verbreitung des Coronavirus mit 5G in Zusammenhang bringen. Wie ernst das manche Menschen nehmen, zeigt nun ein aktueller Vorfall in Großbritannien.

Attacken

In mehreren britischen Städten wurden in den vergangenen Tagen Mobilfunkmasten angezündet, berichtet der Guardian. Ob es sich dabei überhaupt um 5G-Masten gehandelt hat, ist teilweise noch ungeklärt. Zumindest in einem Fall, scheint dies aber nicht so gewesen zu sein. Bereits zuvor gab es Drohungen gegen Mitarbeiter von Telekommunikationsfirmen, die sogar beim Verlegen von Glasfaserleitungen beschimpft wurden. Der Vorwurf: Sie würden "Technik zum Töten der Bevölkerung" installieren. Auch Politiker, die sich öffentlich gegen entsprechende Behauptungen gestellt haben, sahen sich zuletzt zunehmend mit Drohungen konfrontiert.

Behauptung

Eine verbreitete Behauptung der Verschwörungstheoretiker: 5G würde das Immunsystem der Menschen schädigen, und so das Risiko für eine Infektion mit Covid-19 erhöhen. Einen wissenschaftlichen Belege hierfür gibt es freilich nicht. Doch es kursieren auch noch wildere Theorien. So sorgte vor einigen Wochen ein Video für Aufsehen, in dem die Behauptung aufgestellt wurde, dass 5G den Menschen buchstäblich den Atem raube, in dem durch die Strahlen Sauerstoff in der Lunge zerstört werde. Die Verschwörungstheoretiker von Qanon brachten wiederum Microsoft-Gründer Bill Gates als Erfinder des Virus ins Spiel, während vor allem Rechtsextreme hinter all dem eine chinesische Biowaffe vermuten.

"Kompletter Müll"

Der Chef des britischen National Health Service (NHS), Stephen Powis, findet zu all dem deutlich Worte: "Die 5G-Geschichten sind kompletter Müll". Solche Verschwörungstheorien seien die schlimmste Form von "Fake News". Und gerade in einer Zeit, wo die Menschen – aber auch Einsatzkräfte – so sehr auf Mobilfunknetze angewiesen seien, wie noch nie zuvor, sei so etwas besonders gefährlich.

Reaktion

Angesichts dessen kommen aus der britischen Politik vermehrt Rufe, dass die Plattformbetreiber schärfer gegen solche Verschwörungstheorien vorgehen sollen. Und einer davon hat auch tatsächlich bereits reagiert: Youtube kündigte am Sonntag an, dass künftig sämtliche Videos, die Covid-19 mit 5G in Verbindung bringen, gelöscht werden. Damit verschärft man die bisherigen Regeln in dieser Hinsicht noch ein weiteres Mal, bisher blieben einige der Clips stehen, obwohl es offiziell bereits eine Policy gegen "medizinisch nicht haltbare Behauptungen" gibt. (apo, 06.04.2020)