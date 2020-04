Liebe Leserin, lieber Leser,

Österreich setzt wie mehrere andere Länder auf die Hilfe einer App, um die Verbreitung des Coronavirus einzudämmen. Aber was bringen Smartphone-Programme bei einer Pandemie wirklich? Wir haben uns das genauer angesehen. Außerdem heute auf dem Programm: was der neue Streamingdienst Quibi (nicht) kann und mit welchem neuen Feature Skype so einfach wie Zoom werden will. Viel Spaß beim Lesen!

Pandemie – Was bringen Apps im Kampf gegen Corona?

Apps – Stopp Corona: Welche Neugerungen die App ab Donnerstag erhält

Fernsehzukunft – Pressestimmen zu Streamingdienst Quibi: Ein Zwei-Milliarden-Dollar-Fail

Videochats – Meet Now: Skype will so einfach wie Zoom sein

Berufsspieler – Kein Sport mehr im Fernsehen? Geben Sie dem E-Sport doch eine Chance!

Netzpolitik – Gegen Fake News zu Corona: WhatsApp erschwert das Weiterleiten von Nachrichten

IT-Security – Kamera-Zugriff möglich: Forscher fand schwere Lücken in Apple-Browser Safari

Handel – Neuer Onlinemarktplatz für kleinere österreichische Firmen ohne Web-Shops

Novid20 – Österreichische Corona-App für Georgien, Code als Open Source veröffentlich