Langsames Internet auf dem Land ist für Schüler aktuell eine Katastrophe. Der fehlende Ausbau von Breitbandinternet rächt sich nun in der Pandemie. Google arbeitet außerdem an einer smarten Debitkarte. Und: Das anonymisierungsprojekt Tor muss wegen des Coronavirus 13 Mitarbeiter kündigen. Wir wünschen einen guten Start in die Woche und spannende Lektüre.

[Pandemie] Langsames Internet auf dem Land: Eine Katastrophe für Schüler

[Games] Was passiert, wenn man bei "RDR2" eine unsterbliche Spielfigur tötet

[Ankündigung] "Google Card": IT-Riese arbeitet an smarter Debitkarte

[Zugreifen] Im Epic Games Store gibt es für kurze Zeit "Just Cause 4" gratis

[Netzpolitik] Deutsches Kartellamt sieht Amazons Verhalten in der Corona-Krise mit Sorge

[Streamen] Facebook bringt Gaming-App im Kampf gegen Twitch

[Netzpolitik] Anonymisierungsprojekt Tor muss wegen Coronavirus 13 Mitarbeiter kündigen

[Webmix] Flugtracker zeigt auf, wie leer der Luftraum mittlerweile ist