Wien – Der für 3. Juli geplante Aufnahmetest für das Medizinstudium wird Corona-bedingt verschoben. In einem Verordnungsentwurf gibt Bildungsminister Heinz Faßmann (ÖVP) nun zwei Optionen vor: Der Test soll entweder am 14. August oder im Zeitraum von 28. September bis 7. Oktober stattfinden. Auch alle anderen Präsenz-Aufnahmeprüfungen mit mehr als 200 Teilnehmern finden erst ab 1. August statt.

Sollte für den Medizin-Aufnahmetest die spätere Option gewählt werden, müssten die Medizin-Unis auch die allgemeine Zulassungsfrist erweitern und die lehrveranstaltungsfreie Zeit, insbesondere im Februar 2021, streichen. Allgemein dürfen Eignungs-, Aufnahme- und Auswahlverfahren für Bachelor- und Diplomstudien für die die gleichzeitige persönliche Anwesenheit von mehr als 200 Studienwerbern erforderlich ist, erst ab 1. August 2020 durchgeführt werden.

17.599 Anmeldungen

Ende März endete die Anmeldefrist für die Teilnahme an den gemeinsamen Aufnahmeverfahren der Medizinischen Universitäten in Wien, Innsbruck und Graz sowie an der Medizinischen Fakultät der Johannes-Kepler-Universität Linz. Das Interesse am Medizinstudium nimmt weiterhin zu, 17.599 Studienbewerber haben sich verbindlich für die Aufnahmeverfahren angemeldet. 2019 waren es 16.443. Der 14. August 2020 als Termin für die Durchführung wird vorbehaltlich der Verordnung des Bildungsministeriums bevorzugt, heißt es in einer Aussendung der Universitäten. (APA, red, 7.5.2020)