Es wohnen in Corona-Zeiten, ach, oft zwei Seelen in der Brust von Theatermachern. Einerseits will man mit dem Publikum Kontakt halten, sei es über Theateraufzeichnungen, sei es über interaktive Formate. Andererseits aber wirkt Theater am Monitor doch meist wie "Plastikblumen". So formulierte es die Regisseurin Anne Lenk auf einem Podium des derzeit ebenfalls ins Netz verfrachteten Berliner Theatertreffens.

Die einen halten den virtuellen Raum längst für normal; ihn gelte es mit allen Vorteilen (Barrierefreiheit, Reichweite) auch für Theaterleute zu erforschen und zu nützen. Die anderen kritisieren nebst der wachsenden Gratiskultur den großen Theater-Meineid, der die darstellende Kunst um ihr Wesen des gemeinsamen Liveerlebnisses betrügt.

Der Regisseur Martin Gruber (aktionstheater ensemble) streamt seit Tag eins des Shutdowns das Repertoire seiner Compagnie. Die Schauspielerin Sandra Cervik musste die Probenarbeit für Das Konzert im Theater in der Josefstadt auf Eis legen. Wir haben beide zu ihren Standpunkten befragt.





FÜR Wir haben mit dem Aktionstheater Ensemble schon im Gründungsjahr 1989 begonnen, Aufzeichnungen mit vier Kameras anzufertigen. Das war mir immer wichtig. Aus sentimentalen Gründen, aber vor allem, damit wir uns als freie Gruppe gut vermitteln können, etwa bei Einladungen zu Festivals. Natürlich kann das Filmdokument das Theater nicht zur Gänze fassen. Es tut so, als ob es Theater wäre, ist es aber nicht. Und dennoch überträgt es etwas von der Idee eines Abends. Voraussetzung dafür war bisher immer, dass ich als Theaterregisseur für das Video noch einmal Regie führe, um die Atmosphäre der Intention entsprechend bestmöglich einzufangen. So konnten wir unmittelbar zu Beginn des Lockdowns aus dem Vollen schöpfen und sechs Wochen lang unser Repertoire streamen. Dabei haben wir über 61.300 Aufrufe verzeichnet, auch in China und den USA. Auch wenn diese Zahl ein Trugbild sein mag, da ja nicht alle alles zu hundert Prozent schauen, so ist das für uns dennoch eine sehr positive Erfahrung. Wir konnten mehr Aufmerksamkeit generieren, als wir je erhofft hatten. Wir müssen mit dieser Zeit jetzt umgehen. Es wäre für mich ein Anachronismus, wenn wir die technischen Möglichkeiten, mögen sie auch noch so unzulänglich sein, nicht ausreizen würden. Für mich war es nie eine Frage, ob ich streame, sondern nur, wie ich es mache. Und der große Zuspruch hat uns angespornt, das Streamen als Multiplikator auch in Zukunft beizubehalten. Das heißt, wir wollen zur realen Premiere künftig auch eine virtuelle Premiere ansetzen. Viele interessierte Menschen können un sere Aufführungen nicht sehen. Das Streamen ermöglicht es uns, Zugangsbarrieren abzubauen. Entscheidend sind dabei zwei Dinge: Die virtuelle Aufführung wird ihren eigenen Zustandscharakter, also das Fehlen des Sinnlichen, immer mitthematisieren. Das erfordert ein zweites, leicht adaptiertes Konzept. Das ist natürlich auch Mehrarbeit und kostet, weswegen wir – zweitens – auch für die virtuelle Premiere einen Eintrittspreis verlangen werden, aber niedriger gehalten, etwa vier bis fünf Euro. WIDER Theater setzt ein Liveerlebnis voraus, und das kann abgefilmtes Theater nicht bieten. Ein Stream ist schlicht ein anderes Medium. Das ist, als würde ich eine Postkarte von Michelangelos David betrachten und dann sagen, ich habe die Skulptur gesehen! Es geht ja im Theater um einen Austausch. Kein Abend ist wie der andere. Als Schauspielerin spüre ich, ob und wie das Publikum mitgeht, wie es mitatmet. Online geht das nicht. Man kann das ein- oder zweimal machen, aber grundsätzlich finde ich, dass wir es uns mit der Streaming-Option zu einfach machen. So nach dem Motto: Streamen wir halt, wenn die Säle verschlossen sind. Ich frage mich, was das auf lange Sicht bedeutet. Sollen wir lernen, es als Ersatz zu akzeptieren? Es mag Formate geben, zumal interaktive, die für gewisse Erwartungen ganz gut funktionieren. Aber nichtsdestoweniger beschneidet das zweidimensionale Bildschirmtheater die Fantasie. Schon allein durch die oktroyierte Bildregie greift man der Zuschauerperspektive vor. Man macht sich doch bis zu einem gewissen Grad den Theaterabend auch selbst. Als Zuschauerin entscheide ich, wo ich dranbleibe, welche Figur mich gerade interessiert. Und zu all dem kommen viele außerkünstlerische Fragen hinzu, besonders rechtlicher und finanzieller Natur. Denn Künstlerinnen und Künstler ohne Festengagement bekommen beim Streamen ihre Arbeit nicht vergütet. Früher gab es deutlich mehr Fernsehaufzeichnungen, da waren die Rechte abgegolten. Da derzeit alle Streams umsonst zu haben sind, weckt man das Gefühl, Theater koste nichts. Aber Theater ist teuer, Menschen leben davon! Natürlich fehlt beim Streamen auch die soziale Komponente. Das Theater ist ein sozialer Ort, besonders das Theater in der Josefstadt mit seinem großen Abo-Publikum, welches sich zum Teil untereinander kennt, ist ja ein bisserl "family". Das ganze Prozedere – vom Sich-Einstimmen auf den Abend über das gemeinsame Zuschauen bis hin zum direkten Austausch danach: Es ist unersetzlich. Das Publikum vermisst das, auf unserer Facebook-Seite bekommen wir sogar "Luftumarmungen" geschickt.

