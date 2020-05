Foto: apa

Hier kommen die Mediennews vom Wochenende:

Bilder für das Volk: Wie sich Politiker in Krisenzeiten inszenieren – Politikwissenschafterin Petra Bernhardt über die Macht politischer Bilder, die Kurz-Kommunikation und ikonische Fotos Barack Obamas

Blattsalat: Männer, die nicht aufgeben: Strache, Dichand, Stronach – Der ehemalige FPÖ-Chef hat nur etwas Wichtiges vergessen: Der Führer raucht nicht!

Forum: Mord und Missbrauch in Kiel: Wie sehen Sie den neuen Borowski-"Tatort"? – In "Borowski und der Fluch der weißen Möwe" müssen Borowski und Kollegin Sahin den Mord an einem Polizeischüler aufklären – Wie hat Ihnen diese Folge gefallen?

Neuer Job: Ex-Ministerin Karin Kneissl arbeitet jetzt für Putin – Die ehemalige Außenministerin schreibt einen Blog beim russischen Staatssender "Russia Today" und macht sich Gedanken zum "Auto der Zukunft"

Pressefreiheit: "Association of European Journalists" warnt vor neuen Einschränkungen der Pressefreiheit – AEJ: "Medienfreiheit darf nicht Kollateralschaden von Covid19 werden"

Geburtstag: Lieber Rampensau als Ruheständler: Thomas Gottschalk wird 70 – Moderator kehrt im November mit "Wetten, dass..?" zurück – "Grundsätzlich ist einfach der Spaß an der Sache größer als die Lust, Legende zu sein" – Geburtstag am 18. Mai

Switchlist: Alain Delon, Eine eiserne Kassette, Michael Ostrowski und die große Corona-Depression: TV-Tipps für heute Abend

Einen entspannten Sonntagabend und einen angenehmen Start in die neue Woche wünscht die Etat-Redaktion.