Viele der erwachsene Studierenden an einer Abend-HAK – in Klagenfurt gibt es die österreichweit älteste – haben selbst Kinder im schulpflichtigen Alter plus Vollzeitjob plus oft auch Pflegeverpflichtungen im Familienkreis. Foto: APA/AFP

Für die allermeisten der 42.000 Maturantinnen und Maturanten des Jahrgangs 2020 kam das Homeschooling so überfallsartig wie das Coronavirus selbst. Nicht so für die Schülerinnen und Schüler der Abend-HAK Klagenfurt. Für sie war das Lernen auf digitale Distanz schon bisher Schulalltag. Sie sind es gewohnt, in weiten Teilen digital unterrichtet zu werden, etwa mittels Youtube-Tutorials zu betriebswirtschaftlichen Themen. Neu war für sie jetzt bloß, dass nun eben auch die Kinder in den Familien, in denen es heißt "Mama oder Papa macht im Corona-Jahr Matura", plötzlich daheim lernen mussten.

Vierfachbelastung

Damit kam für einige seiner Studierenden, die schon jetzt oft eine "Vierfachbelastung" haben, ein zusätzlicher Faktor dazu, erzählt Florian Buchmayr, der Leiter der Klagenfurter Abend-HAK, im STANDARD-Gespräch: "Neben Vollzeitjob, Kindern, Pflege von Angehörigen und selber lernen musste auch noch der Heimunterricht der Kinder bewältigt werden."

Seit vergangener Woche läuft aber auch für diese berufstätigen Schülerinnen und Schüler die Maturavorbereitung, denn auch sie absolvieren die österreichweite Zentralmatura. "Schulbeginn" nach der Corona-Zwischenetappe war am Dienstag um 18 Uhr. In der "Fernform" müssen die Abend-HAK-Besucher dienstags, mittwochs und jeden zweiten Donnerstag physisch präsent sein. Der späte, Jobs und Familienpflichten geschuldete Zeitpunkt ist einer der großen Unterschiede zu anderen höheren Schulen mit Matura, die von Teenagern besucht werden.

Neuer Raumplan und Urlaub für die Matura

Ansonsten gilt aber auch an der Abend-HAK, die 1963 als erste Handelsakademie dieser Art in Kooperation mit der Arbeiterkammer gegründet wurde: Wer durch das Tor des K.-u.-k.-Gebäudes hineinwill, muss einen Mund-Nasen-Schutz tragen. Desinfektionsmittel gibt es an der Abend-HAK Klagenfurt schon seit Februar, als der Direktor "vorausschauend in der Virenzeit und weil es da ja schon erste Corona-Fälle gab" Vorräte angeschafft hat, erzählt Buchmayr. Um die berühmte austriakische Babyelefanten-Abstandsregel einzuhalten, wurde ein komplett neuer Raumplan erstellt.

Einen großen Unterschied gibt es übrigens zu den "jungen" HAK-Klassen: Die Maturanten in der Abend-HAK müssen sich für ihre Zentralmatura Urlaub nehmen, denn fast alle sind berufstätig. Aber auch das hat gut geklappt, die Corona-bedingte Verschiebung habe keine Probleme verursacht, weil viele Betriebe die Fortbildung ihrer Mitarbeiter aktiv unterstützen. (Lisa Nimmervoll, 12.5.2020)