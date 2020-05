Waren Sie an jenem Maiwochenende auch auf dem Ballhausplatz? Foto: www.corn.at Heribert CORN

Auch wenn die letzten Wochen sich mittlerweile anfühlen wie ein einziger langer Tag und man die Ereignisse der letzten Zeit nur noch schwer auseinanderhalten kann, an den 17. Mai 2019 erinnert sich hierzulande wohl jeder noch ganz genau – als am frühen Abend Videoausschnitte veröffentlich wurden, die den damaligen Vizekanzler Heinz-Christian Strache und FPÖ-Klubobmann Johann Gudenus beim Wodka-Red-Bull-beflügelten Brainstorming über Investitionsmöglichkeiten und Gegengeschäfte mit einer vermeintlichen russischen Multimillionärin zeigten.

Den folgenden Tag verfolgten die meisten in atemloser Spannung, Rasen blieben ungemäht, Einkäufe wurden verschoben, der Ballhausplatz füllte sich, das Vengaboys-Lied wurde in Dauerschleife gespielt, Liveticker laufend aktualisiert, alle Gespräche – auch mit Fremden – drehten sich nur um die neuesten politischen Entwicklungen. Auf Straches Rücktritt um die Mittagszeit folgte abends die Erklärung von Bundeskanzler Sebastian Kurz, in der er Neuwahlen verkündete. Beides intensiv verfolgt von bis zu 2,1 Millionen Menschen, die sich um Fernseher, Laptops und Radios scharten, um ja nichts zu verpassen.

Nun, Strache ist wieder da, vor wenigen Tagen gab er sein Politik-Comeback als Parteichef des "Team HC Strache, Allianz für Österreich", vormals "DAÖ", bekannt. Doch was auch immer die Zukunft bringen mag, das Wochenende im Mai 2019 hat sich ins kollektive Gedächtnis derer, die in diesem Land leben, eingebrannt.

So erlebte dieser User die ereignisreichen Tage:

Kurz und knapp berichtet dieser User:

Und auch das STANDARD-Forum spielte oft eine große Rolle:

Wie haben Sie es erlebt?

Wie ist Ihnen dieses Wochenende im Mai 2019 in Erinnerung geblieben? Wie haben Sie zuerst davon erfahren? Wie haben Sie die Tage verbracht? Teilen Sie Ihre Erinnerungen im Forum! (aan, 18.5.2020)