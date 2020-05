Antritt für die Burgschauspielerin ist am 18. Mai

Maria Happel als "Die Alte" und Michael Maertens 2019 in "Die Stühle" im Akademietheater. Foto: APA/GEORG HOCHMUTH

Wien – Burgschauspielerin Maria Happel ist zur neuen Leiterin des Max Reinhardt Seminars ernannt wurden. Die Universität für Musik und darstellende Kunst (mdw) bestätigte am Freitagnachmittag einen diesbezüglichen Bericht des "Kurier". Happel tritt ihren Job am kommenden Montag (18. Mai) an.

Die Schauspielerin hatte das Institut für Schauspiel und Schauspielregie an der mdw bereits seit Beginn des aktuellen Semesters interimistisch gemeinsam mit Rektorin Ulrike Sych geleitet, nachdem die bisherige Institutsleiterin Tamara Metelka ihre Funktion zurückgelegt hatte. Mit ihr traten damals auch ihre Stellvertreter Peter Roessler, Florian Reiners und Grazyna Dylag zurück. Maria Happel (57) hat seit 2004 immer wieder am Max Reinhardt Seminar unterrichtet, seit 1. Oktober 2018 durchgehend das Fach "Rollengestaltung". Als Stellvertreterin wird ihr künftig Annette Matzke, seit 2004 Professorin für Sprachgestaltung, zur Seite stehen. (APA, 15.5.2020)