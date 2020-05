Jair Bolsonaro ist der Hauptdarsteller im Video. Foto: EPA/Joédson Alves

Wien – Nun hat Brasilien möglicherweise sein eigenes Ibiza-Video. Denn der Oberste Gerichtshof hat am Freitagabend Aufnahmen einer Kabinettssitzung veröffentlicht, die den Präsidenten Jair Bolsonaro in Bedrängnis bringen könnten. Gegen diesen wird wegen der versuchten politischen Einflussnahme ermittelt. Und das Video könnte ihn dahingehend belasten. So sagt Bolsonaro im Video, dass er den Chef der Bundespolizei Rio de Janeiros auswechseln müsse, um Familienmitglieder, gegen die ermittelt werde, zu schützen.

Brisante Aussagen

"Ich werde nicht drauf warten, dass meine Familie Ärger bekommt, nur weil ich nicht einen Polizeibeamten auswechseln kann", sagte der Präsident auf der Sitzung im vergangenen Monat. "Wenn man nicht den Polizeibeamten austauschen kann, muss man eben dessen Chef austauschen. Und wenn man nicht den Chef auftauschen kann, muss man den Minister wechseln".

Die Aufnahmen sind brisant, denn zwei Tage nach der besagten Kabinettssitzung am 22. April trat der damalige Justizminister Sergio Moro zurück. Er warf Bolsonaro vor, sich aus persönlichen Motiven in die Strafverfolgung einzumischen. Als Mitte Mai Gerüchte um ein möglicherweise belastendes Video auftauchten, kündigten Moros Anwälte bereits an, dass das Video die Anschuldigungen gegen den Präsidenten "vollständig belegen" würde.

Bolsonaro verteidigte sich

Bolsonaros erste Reaktion ließ nicht lange auf sich warten. Auf Facebook schrieb der Präsident, dass das Video eben keine Einflussnahme auf die Bundespolizei zeige. Im Vorfeld hatte er bereits erklärt, dass das Wort "Bundespolizei" nicht auf der fraglichen Aufzeichnung zu hören sei, und die Bundespolizei nie gegen seine Familie ermittelt habe. Doch seiner Ansicht nach hätte das Video zerstört werden sollen.

Nach der Transkription des Videos und der Befragung der beteiligten Minister wird der Generalstaatsanwalt entscheiden, ob er wegen Machtmissbrauchs und Behinderung der Justiz gegen Bolsonaro vorgehen wird. Sollten der Oberste Gerichtshof sowie zwei Drittel des Unterhauses des Kongresses begründete Beweise für eine Schuld sehen, würde der Präsident seines Amtes enthoben und die Klage vor dem Obersten Gericht erhoben. (red, Reuters, APA, 22.5.2020)