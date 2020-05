Letztes Jahr waren ich und meine Freundin auf einer Schottland Rundreise. Wohin es ging oder wie lange wir an einem Ort blieben, haben wir sehr spontan entschieden, dies führte dazu dass wir vieles abseits von den Touristenmassen entdecken konnten. Das Foto wurde auf der Isle Of Skye gemacht. Da der Old Man Of Storr ein beliebter Tagesausflug für Besucher der Insel sind, sollte man sich einfach mal weg von den Hauptrouten der Touristen begeben und einfach mal die Ruhe genießen – gilt für ganz Schottland :)

© Stefan

