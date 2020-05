Mit das Gute am Laufen – aber auch am Radfahren oder dem Schwimmen – ist ja, dass das kein Mannschaftssport ist. Dass man es sogar in einer Zeit der verordneten Vereinzelung machen kann. Dass man Einsamkeit da nicht erst künstlich und mit ein paar Verrenkungen und Verbrämungen zur Qualität, zum Asset erklären muss, um nicht an ihr zu ersticken. Weil das Solo nicht nur sportliche, sondern auch meditative Qualitäten hat. Und … Aber was erzähle ich da: All das haben wir in den letzten Wochen ja ohnehin ausführlichst ge- und erlebt.