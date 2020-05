Der Grüne Koalitionsverhandler Josef Meichenitsch wird künftig die Abteilung Europäische Aufsichtsgrundsätze und Strategie in der OeNB leiten

Meichenitsch war auch als Staatssekretär im Finanzministerium im Gespräch. Foto: Der Standard / Matthias Cremer

Wien – Der ehemalige engste Berater von Grünen-Chef Werner Kogler wechselt von der Finanzmarktaufsicht (FMA) in die Nationalbank (OeNB). Josef Meichenitsch ist derzeit noch Teamleiter für Geldwäscheprüfung in der FMA und wird künftig die Abteilung Europäische Aufsichtsgrundsätze und Strategie in der OeNB leiten, berichtet "Die Presse" (Samstagsausgabe).

Meichenitsch war für die Grünen an den Koalitionsverhandlungen beteiligt und laut Medienberichten Anfang des Jahres auch als Staatssekretär im Finanzministerium und als FMA-Vorstand im Gespräch. (APA, 29.5.2020)