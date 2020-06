Hanna Herbst ist seit Juni Chefin vom Dienst bei Jan Böhmermanns neuer ZDF-Sendung. Fotos: Ingo Pertramer, ZDF/Knabe

Hier kommen die Mediennews vom Wochenende:

Von Wien nach Köln: Aus "Neo Magazin Royale" wird "ZDF Magazin": Neue Böhmermann-Sendung mit Hanna Herbst als Chefin vom Dienst – Ehemalige stellvertretende "Vice"-Chefredakteurin in Österreich gestaltet ab Juni Böhmermanns neue Show im ZDF-Hauptabend mit – Start für Herbst geplant

Neue Netflix-Serie: Steve Carell und John Malkovich veralbern in "Space Force" den US-Präsidenten und dessen liebstes Weltraumprojekt – Scharfe Satire hat die Serie nur in Ansätzen zu bieten

Forum zum Mitdiskutieren: Klamauk mit Dorn und Lessing: Wie sehen Sie den neuen "Tatort" aus Weimar? – In "Der letzte Schrey" ermitteln Nora Tschirner und Christian Ulmen wieder aus der Stadt von Goethe und Schiller – Wie hat Ihnen diese Folge gefallen?

Kritik an "ZiB 1"-Beitrag: Reinigungskraft mit Kopftuch: ORF entschuldigt sich für Grafik – "Wir haben mit dieser Grafik ungewollt Vorurteile bedient, das hätte so nicht auf Sendung gehen dürfen", so das "ZiB 1"-Team

Blattsalat: Stets aktuell: "Faschismus" (?) im freiheitlichen Blatt "Zur Zeit" Hilferuf an die Konsumenten: "Es geht um unser Volk, unsere Kultur und um unsere gemeinsamen Ziele!"

Proteste in USA: Gummigeschoße trafen zwei Reuters-Mitarbeiter – Polizisten in Minneapolis zielten auf sie, obwohl sie deutlich als Reporter gekennzeichnet waren

Switchlist: Sabrina, High Society, French Connection: TV-Tipps für heute Abend.

Spannende Lektüre und noch einen angenehmen Feiertag wünscht die Etat-Redaktion.