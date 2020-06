Die nationalkonservative Regierungspartei PiS hatte sich angesichts guter Sieg-Chancen des von ihr unterstützten Amtsinhabers Andrzej Duda für ein frühes Votum ausgesprochen. Foto: EPA/Leszek Szymanski

Warschau – Nach der Verschiebung wegen der Corona-Krise soll in Polen der Präsident nun am 28. Juni gewählt werden. Diesen Termin nannte Parlamentssprecherin Elzbieta Witek in Warschau. Eigentlich war die Wahl für den 10. Mai geplant.

Die nationalkonservative Regierungspartei Recht und Gerechtigkeit (PiS) hatte sich angesichts guter Sieg-Chancen des von ihr unterstützten Amtsinhabers Andrzej Duda für ein frühes Votum ausgesprochen. Die Regierung braucht den Präsidenten, um ihre in der EU umstrittene Justizreform voranzutreiben. Das Beharren auf dem Wahltermin mitten in der Corona-Pandemie stieß aber bei vielen Polen auf Unverständnis. Die PiS wollte dann eine reine Briefwahl ansetzen lassen, was aber scheiterte. (APA, 3.6.2020)