Charles Michel, hoffnungsloser Optimist. Foto: YVES HERMAN / POOL / AFP

Brüssel – EU-Ratspräsident Charles Michel lädt die Staats- und Regierungschefs der EU am 17. und 18. Juli zu einem Sondergipfel in Brüssel ein, um den Wiederaufbauplan nach der Corona-Krise und das nächste mehrjährige EU-Budget zu besprechen. Das Treffen beginne am 17. Juli um 10 Uhr im Europa-Gebäude, teilte ein Sprecher Michels am Dienstag auf Twitter mit.

Es handelt sich dabei um das erste physische Treffen der EU-Spitzen seit Beginn der Corona-Krise. Ein erster Videogipfel am Freitag zum Wiederaufbauplan der EU-Kommission war ergebnislos zu Ende gegangen. Vor allem Österreich, die Niederlande und einige andere "geizige" Staaten haben sich quergelegt. Während vor allem Deutschland und Frankreich die siechende Wirtschaft mit Zuschüssen stützen wollen, will die Regierung in Wien die Gelder als Kredite verstanden wissen. (red, APA, 23.6.2020)