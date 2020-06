Der aktuelle Intendant am Stadttheater Konstanz soll ab 2021 die künstlerische Leitung der Tiroler Volksschauspiele Telfs übernehmen

Von Konstanz nach Telfs. Foto: Theater Konstanz/Ilja Mess

Christoph Nix wird der neue künstlerische Leiter der Tiroler Volksschauspiele Telfs. Das wurde am Donnerstag in der Generalversammlung der Tiroler Volksschauspiele GmbH beschlossen. Nix ist derzeit Intendant am Stadttheater Konstanz. Die künstlerische Leitung der Tiroler Volksschauspiele war für die Jahre 2021 bis 2025 ausgeschrieben worden, eine Jury unter der Leitung von Landestheater-Intendant Johannes Reitmeier hatte der Generalversammlung einen Dreiervorschlag aus den Bewerbungen vorgelegt.

Nix, geboren 1954 im deutschen Ehringshausen, ist studierter Jurist, Theatermacher und Schriftsteller.

Das Tiroler Volkstheater-Festival gibt es seit 1981 und wurde von Kurt Weinzierl zusammen mit Mitstreitern wie Otto Gründmandl, Josef Kuderna und Dietmar Schönherr gegründet. Vergangenes Jahr wurde das Festival umstrukturiert und in eine GmbH der Marktgemeinde Telfs umgewandelt. Kritik daran hatten erst kürzlich überraschend die Mitglieder des Vereins Tiroler Volksschauspiele geübt, zu denen neben Vereins-Obmann Markus Völlenklee auch Felix Mitterer gehört. Mitterer hatte im Mai seine Funktion im Beirat der Volksschauspiel-GmbH zurückgelegt. (Ivona Jelčić, 26.6.20230)