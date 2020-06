In dieser Galerie: 2 Bilder Eine Aufnahme der Demonstration am Samstag. Foto: APA/Schrötter Demoteilnehmer am Freitag mit einem Banner mit der Aufschrift "Nie wieder Faschismus!" Foto: APA

Wien – In den vergangenen Tagen kam es rund um das Ernst Kirchweger Haus (EKH) in Favoriten immer wieder zu Angriffen türkisch-nationalistischer und rechtsextremer Gruppen – darunter solche aus dem Milieu der "Grauen Wölfe" – auf linke und kurdische Aktivisten. Der erste Zwischenfall ereignete sich am Mittwoch, als eine kurdische Demonstration gegen Gewalt an Frauen gestört wurde. Im Zuge der Auseinandersetzungen kam es mitunter zu Festnahmen, Verletzten und Sachschäden.

Nun präsentierte die Regierung Maßnahmen, die als Reaktion auf die Ereignisse ergriffen werden sollen. Dazu gehören etwa polizeiliches Vorgehen gegen die Hintermänner der Ausschreitungen und verstärkte Polizeipräsenz an bestimmten Orten, hieß es in einer Mitteilung.

"Wir wollen in Österreich, insbesondere in Wien, keine Bilder von Gewalt auf den Straßen wie aus anderen Ländern", kommentierte Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) die Ereignisse der vergangenen Tage. Deswegen habe er die zuständigen Minister mit der Ausarbeitung von Maßnahmen beauftragt, teilte Kurz mit.

Verstärkte Polizeipräsenz

Das Wiener Landesamt für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung (LVT) habe im Auftrag von Innenminister Karl Nehammer (ÖVP) bereits ein Gespräch mit Vertretern aller relevanten türkischen Vereine geführt. "Ich habe den Verfassungsschutz beauftragt, die Hintermänner auszuforschen und ersuche auch die Vereine, die hier immer wieder genannt werden, im höchsten Maß zur Zusammenarbeit", sagte Nehammer.

Weiters wird die Polizei an neuralgischen Punkten in Wien und in anderen Städten verstärkt Präsenz zeigen, um bei Bedarf intervenieren zu können. "Ich habe überhaupt kein Verständnis, wenn versucht wird, türkische Konflikte auf Österreichs Straßen auszutragen. Die Polizei ist Schützer der Grund- und Freiheitsrechte in unserem Land und wird mit aller Konsequenz bei gewaltsamen Ausschreitungen und Rechtsverstößen einschreiten", kündigte der Innenminister an.

Termin mit Botschafter am Montag

Auch der türkische Botschafter in Wien soll in die Prozesse eingebunden werden, hieß es in der Mitteilung aus dem Bundeskanzleramt. Für Montag wurde Özan Ceyhun zu einem Gespräch ins Außenministerium eingeladen. Die Regierung erwartet sich von ihm, deeskalierenden Einfluss zu nehmen.

Mit Wien werden von der Bundesregierung ebenso Gespräche darüber geführt, welcher Beitrag seitens der Stadt geleistet werden kann, um Gewalt zu verhindern, hieß es. Und zuletzt soll die bereits unter Türkis-Blau angekündigte und im türkis-grünen Regierungsprogramm verankerte Dokumentationsstelle für den politischen Islam diesen Sommer ihre Arbeit aufnehmen. "Diese soll auf wissenschaftlicher Grundlage die Netzwerke durchleuchten, die Nährboden für die extremistische Ideologie des politischen Islam sind", sagte Integrationsministerin Susanne Raab (ÖVP).

Als Reaktion auf die Ereignisse fand am Samstag erneut eine Demonstration gegen Faschismus statt, an der sich in etwa 1.500 Menschen beteiligten. Unter den Rednern waren die außenpolitische Sprecherin der Grünen, Ewa Ernst-Dziedzic, sowie die ehemalige Grüne Nationalratsabgeordnete und Menschenrechtlerin Berivan Aslan. Am Freitag nahm die Wiener Vizebürgermeisterin Birgit Hebein (Grüne) ebenfalls an der Demonstration teil. (red, APA, 28.6.2020)