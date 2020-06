Der Vizeklubchef der Neos im ersten Wiener Gemeindebezirk, Gregor Raidl, wechselt zur ÖVP. Foto: APA/GEORG HOCHMUTH

Wien – Der Vizeklubchef der Neos im ersten Wiener Gemeindebezirk, Gregor Raidl, wechselt zur ÖVP. Ein Neos-Sprecher bestätigte der APA einen entsprechenden Bericht der "Presse" am Montag. Der Sohn des früheren Verstaatlichten-Managers und ehemaligen Nationalbankpräsidenten Claus Raidl wurde demnach bereits in den ÖVP-Gremien der Innenstadt an wählbarer Stelle gereiht.

Er sei von der inhaltlichen Ausrichtungen der Neos nicht mehr überzeugt, wird Raidl zitiert. Ihn überzeuge der Kurs und der neue Stil der Volkspartei. Er betont, dass es "seine Entscheidung" gewesen sei. "Als bürgerlich Liberaler unterstütze ich Gernot Blümel", sagt Raidl über den Wiener ÖVP-Chef und Finanzminister. Dieser gibt das Kompliment zurück: "Ich freue mich, dass Gregor Raidl Teil der türkisen Bewegung wird und uns im ersten Bezirk unterstützt." (APA, red, 29.6.2020)