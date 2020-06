Das Klimavolksbegehren unterzeichneten mehr als 380.000 Personen. Foto: APA/HELMUT FOHRINGER

Wien – Am Montagabend endete die Abstimmungsfrist für die Volksbegehren, die seit Beginn vergangener Woche unterzeichnet werden konnten. Am erfolgreichsten schnitt laut einer Aussendung des Innenministeriums das "Klimavolksbegehren" mit einem Gesamtergebnis von 380.590 Stimmen (114.703 Unterstützungserklärungen und 254.887 Eintragungen) ab. Mit 5,96 Prozent landete es in der ewigen Liste auf Rang 21.

Das Begehren liegt damit unter den Erwartungen, die Initiatorinnen und Initiatoren freuten sich dennoch in einer Aussendung. Katharina Rogenhofer, Sprecherin des Klimavolksbegehrens, sah einen "historischen Schulterschluss" für das Klima. Auch der Umweltdachverband nannte das Ergebnis "ein starkes Zeichen für den Klimaschutz" un derkennt einen Handlungsauftrag an die Politik.

Drei weitere Volksbegehren über 100.000 Stimmen

Die zur Behandlung im Nationalrat notwendigen 100.000 Stimmen erlangten auch "Asyl europagerecht umsetzen" (135.087), womit die Forderung nach einem Abzug von Asyl-Kosten von EU-Beiträgen gemeint ist, sofern die Zahl von Flüchtlingen in Österreich jene übersteigt, die via EU-Schlüssel vorgesehen ist, sowie ganz knapp "Euratom-Ausstieg Österreichs" mit 100.482 Stimmen.

Ebenfalls behandelt wird das Volksbegehren "Smoke – Nein" (140.527), das in einem Versuch direkter Demokratie gegen das einzige unter der Hürde gebliebene Volksbegehren, "Smoke – JA" (33.265 Stimmen), angetreten war. Die endgültigen Ergebnisse wird die Bundeswahlbehörde am 29. Juli bekannt geben.

Abstimmungsberechtigt waren 6.382.377 wahlberechtigte Österreicher. (red, 29.6.2020)