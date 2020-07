Ein Mockup zur Xbox Series S – der kleineren Next-Gen-Xbox, die noch im August vorgestellt werden soll. Foto: u/jiveduder

Microsoft will bei der kommenden Konsolengeneration offenbar mit zwei Geräten antreten. Die Xbox Series X wurde bereits gezeigt, seit Wochen gibt es nun aber Berichte zu einer kleineren Version des Spielgeräts. Intern heißt diese Lockhart und ist kleiner und hinsichtlich der Leistung schwächer als die Series X. Im August soll die Spielkonsole gezeigt werden. Eigentlich wollte man diese bereits bei der E3 im Juni enthüllen – nach der Absage aufgrund der Corona-Pandemie warf Microsoft die eigenen Pläne um.

Preis wohl bei 250 Dollar

In Puncto Hardware will ein Insider erfahren haben, dass die kleinere Next-Gen-Xbox die gleiche CPU wie die Series X aufweist, nicht aber die gleiche Grafikkarte. Entwickler können entscheiden, ob ihre Spiele bei 1080p mit 60 FPS oder 1440p bei 30 FPS laufen. Am meisten soll für die Konsole aber der Preis sprechen – Microsoft will Sony hierbei klar unterbieten. Bei Tom's Guide geht man etwa davon aus, dass die Xbox Lockhart rund 250 Dollar kostet.

Abgespeckt und ohne Laufwerk

Um diesen Kampfpreis zu ermöglichen, wird die Konsole aber auch mit abgespeckter Hardware kommen. Ein Laufwerk soll bei dem Spielgerät etwa nicht vorgesehen sein. Games können direkt im Store gekauft, oder über den Abo-Dienst Xbox Game Pass bezogen werden. Bei der Leistung ist ferner die Rede von nur vier TeraFLOPS. Zum Vergleich: Die Xbox Series X kommt mit zwölf TeraFLOPS und die PS5 mit 10,28 TeraFLOPS.

Xbox

Mit Abos gegen Sony

Generell zeichnet sich immer mehr ab, dass Microsoft vor allem mit Abos bei der nächsten Konsolengeneration punkten will. So will man Sony deutlich unterbieten und den Verlust mittels Verkäufe von Abos wettmachen. Beim Xbox Game Pass kann man etwa auf über 100 Spiele für zehn Euro im Monat zugreifen. Bei Xbox All Access, das vorerst nur in den USA, Großbritannien und Australien verfügbar ist, kann man sich gar eine Konsole für 19,99 Dollar im Monat anmieten und damit Zugriff auf den Xbox Game Pass erkaufen. (dk, 2.7.2020)