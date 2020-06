Spielgerät soll mit Laufwerk 499 Euro kosten und am 20. November starten

Die PS5 soll mit Laufwerk 499 Euro kosten. Die digitale Ausgabe kostet 100 Euro weniger. Foto: Sony

Amazon soll den Preis der Playstation 5 inklusive Veröffentlichungsdatum verraten haben. Auf dem französischen Ableger des US-Versandriesen konnte man die Konsole kurzzeitig zum Preis von 499 Euro vorbestellen – inklusive Laufwerk. Die digitale Version soll hingegen nur 399 Euro kosten. Die Auslieferung soll am 20. November stattfinden, also eine Woche vor dem Black Friday und pünktlich zum Start des Weihnachtsgeschäfts.

Ab 399 Euro erhältlich

Offiziell ist dies alles nicht. Sony hat die Preisfrage bislang noch nicht beantwortet. 499 Euro beziehungsweise 399 Euro erscheinen angesichts der Ausstattung der Konsole günstig. Wie Bloomberg berichtete, sollen die Produktionskosten des Spielgeräts bei rund 450 Dollar (rund 399 Euro) liegen. Andere Kostenstellen wie Marketing, Forschung und Entwicklung sind hierbei gar nicht eingerechnet. Die PS4 kostete zum Start übrigens 400 Dollar.

Die ewige Preisfrage

Microsoft und auch Sony waren bislang sehr schweigsam, was den Preis ihrer anstehenden Konsolen betrifft. Beide Hersteller warten wohl auf den jeweils anderen. Ob Microsoft bei der Xbox Series X den von Amazon Frankreich kommunizierten Preis von 499 Euro ohne Verluste unterbieten kann, ist angesichts der Hardware ebenso fraglich. Die Spielkonsole von Microsoft ist der PS5 zumindest auf dem Datenblatt bis auf die Bandbreite der SSD nämlich technisch überlegen.

Microsoft startete teurer

Allerdings dürfte Microsoft die Schmach der aktuellen Generation nicht wiederholen wollen. Die Xbox One wurde anfangs nämlich um 100 Euro teurer als die PS4 verkauft. Dies führte dazu, dass die Sony-Konsole sich in den Anfängen klar durchsetzen konnte. Erst als Microsoft mit einer Reduktion reagierte, konnte die Xbox One Marktanteile dazugewinnen. Der Sieger des Duells zwischen der PS4 und der Microsoft-Konsole ist aber ganz klar Sony.

Exklusive Games für den Sieg

Entscheidend für den Erfolg sind aber ohnehin die Games, die für die beiden Spielkonsolen angeboten werden. Hier haben Microsoft und Sony bereits ihr Portfolio vorgezeigt. Auffallend ist, dass der Playstation-Hersteller auf eine enge Zusammenarbeit mit Epic Games setzt, da viele Spiele zeitexklusiv für die PS5 und im Epic Games Store für PC angeboten werden. Die PS5 startet exklusiv unter anderem mit Spider-Man: Miles Morales und Ratchet & Clank: Rift Apart, während die Xbox Series X mit Halo Infinite und Gears 5 ins Rennen geht. (dk, 15.6.2020)