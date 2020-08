Unterwäsche-Unternehmen bewerben seit einigen Jahren ihre Produkte mit diversen Körpern und Models. Dem schließt sich nun die Marke Skiny an. Das zum Vorarlberger Unternehmen Huber gehörende Label hat sich mit Tom Neuwirth alias Conchita Wurst zusammengetan.

Foto: Skiny

Der Popstar, der 2014 den Eurovision Song Contest in Kopenhagen gewonnen hat, posiert für die aktuelle, bereits im Februar angekündigte Herbst-Kampagne in Negligé, Boxershorts, Body, Schlafanzug – und Pizza essend in einem Bralette. (red, 10.8.2020)

