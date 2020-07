Immer mehr ehemalige Parteikollegen von Strache wechseln in dessen neu gegründete Partei. Foto: APA/GEORG HOCHMUTH

Wien – Der bisherige Wiener FPÖ-Landtags- und Gemeinderatsabgeordnete Günter Kasal, der auch blauer Bezirksparteiobmann in Hietzing ist, wechselt zum Team HC Strache. Das hat er am Mittwoch in einer gemeinsamen Pressekonferenz mit Heinz-Christian Strache bekanntgegeben. Auch alle sieben freiheitlichen Bezirksräte in Hietzing sind aus der FPÖ ausgetreten, wie Kasal berichtete.

Der Großteil von ihnen wird ebenfalls zur neuen Strache-Partei wechseln, hieß es. Kasal ist der vierte blaue Rathaus-Mandatar, der sich der Partei des ehemaligen FPÖ-Chefs Strache anschließt. Ende 2019 haben drei freiheitliche Abgeordnete einen eigenen Klub gegründet, damals noch unter der Bezeichnung Allianz für Österreich (DAÖ).

Kasal erklärte, dass er seit 2005 mit und für HC Strache wahlgekämpft habe. Damit bleibe für ihn auch betreffend der "Wahlauseinandersetzung" im Oktober "alles gleich". Das Team HC Strache – Allianz für Österreich hat nun vier Mandatare im Stadtparlament, die FPÖ verliert einen Sitz und steht nun bei 30 Abgeordneten, wie die Rathauskorrespondenz mitteteilte.



Gelassenheit bei der FPÖ

Bei den Wiener Freiheitlichen nehme man den Wechsel von Kasal mit "größter Gelassenheit" zur Kenntnis, lies FPÖ-Landesparteisekretär Michael Stumpf per Aussendung wissen. "Es ist lediglich anzumerken, dass Herr Kasal noch bis vor wenigen Tagen Dominik Nepp um die Kooptierung in den Landesparteivorstand angebettelt hat und beim nächsten Parteitag als sein Stellvertreter kandidieren wollte." Eine diesbezügliche Absage habe Kasal "wohl geschmerzt", so Stumpf. Einen Grund, die FPÖ zu verlassen, sieht der Politiker darin allerdings nicht. (APA, red, 22.7.2020)