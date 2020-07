Kanzler Kurz lieferte am Dienstagabend seit längerem wieder einmal einen souveränen Auftritt ab. Foto: screenshot, orf-tvthek

Hier kommen die Mediennews von heute:

TV-Tagebuch: Kurz findet in der "ZiB 2" zu seiner Souveränität zurück – Der Kanzler deponierte am Dienstagabend seine Botschaften – lebhaft, geschliffen und oft nicht unsympathisch

Vorarlberg: Nach Entlassung wegen Corona-Regel-Verstoßes: Redakteur einigt sich mit ORF – Entlassung wird zurückgenommen und in eine einvernehmliche Auflösung des Dienstverhältnisses umgewandelt

Budapest: Regierungskritischer Chef von Ungarns größtem Newsportal entlassen – Szabolcs Dull wehrte sich gegen Umstrukturierung von index.hu, um Redaktion auf freundlichere Linie gegenüber Viktor Orbáns Politik zu bringen

Neue Geschäftsführerin und Präsidentin: Meredith Kopit Levien führt künftig Mediengruppe um "New York Times" – Sie folgt Mark Thompson nach

Streaming: Homosexualität in Netflix-Serie: Türkische Regierung verweigert Drehgenehmigung – In der türkischen Serie "If Only" hätte es um eine unglücklich verheiratete Frau gehen sollen, die in der Zeit zurück reist

Starttermin fix: Geheimnisse im Labor: Netflix-Serie "Biohackers" startet am 20. August – Neue deutsche Serie mit sechs Folgen – Jessica Schwarz spielt eine undurchsichtige Wissenschafterin

TV-Tipps für heute Abend: Kinderhandel, Der Clou, Corona – die letzte Kreuzfahrt, Heimat Österreich: Leben im Gailtal, Giganten des Tierreichs, Die vier Söhne der Katie Elder

Einen entspannten Abend wünscht die Etat-Redaktion.