Zenith-Forecarst: Weltweite Werbeausgaben sinken 2020 um 9,1 Prozent; "Love on the Spectrum" auf Netflix

Kurt-Vorhofer Preisträgerin 2020: Petra Stuiber. Foto: STANDARD, Peter Rigaud

Hier kommen die Mediennews von heute:

Auszeichnung: Kurt-Vorhofer-Preis 2020 geht an stellvertretende STANDARD-Chefredakteurin Petra Stuiber – "Freunderlwirtschaft ist ihr zuwider, ihr sind vielmehr die Grundwerte der Demokratie und die Grundrechte wichtig", begründen die Juroren die Entscheidung

Welcome back: Kultanwalt Perry Mason ist zurück: Acht neue Folgen ab Freitag auf Sky – Neuauflage mit Matthew Rhys erkundet die frühen Tage des Strafverteidigers, als er noch ein zerzauster Detektiv war

Prognose Zenith-Forecast: Weltweite Werbeausgaben sinken 2020 um 9,1 Prozent – Anteil an Digital-Werbung werde dieses Jahr erstmals über 50 Prozent liegen

TV-Tagebuch: "Love on the Spectrum" auf Netflix: Gut gemeint ist nicht immer gut – Alle Hauptdarsteller befinden sich irgendwo auf dem titelgebenden Autismus-Spektrum

Amtsgeheimnis: Forum Informationsfreiheit fordert Anonymisierungspflicht – Dies sei eine Kernforderung in Bezug auf den von Edtstadler und Zadic vorgelegten Gesetzesentwurf zum Amtsgeheimnis, so das Forum

Fortsetzung: Deutscher Netflix-Erfolg "How to Sell Drugs Online (Fast)" bekommt dritte Staffel – Die Hauptdarsteller Maximilian Mundt (Moritz), Danilo Kamperidis (Lenny), Damian Hardung (Dan), Lena Klenke (Lisa) und Lena Urzendowsky (Kira) sind weiter an Bord

Ab August: Lukas Lattinger wird neuer "Wien heute"-Moderator – Er folgt Paul Tesarek nach und wird die Sendung abwechselnd mit Elisabeth Vogel, Ulrike Dobes und Patrick Budgen präsentieren

Switchlist: "Ma folie", "Absolute Power", Doku über Saudi-Arabien, "Kreuz und quer" über "Mein Outing – Muslim und homosexuell" und Neil Jordans "Das Ende einer Affäre": TV-Tipps für Dienstag

Einen feinen Sommerabend wünscht die Etat-Redaktion.