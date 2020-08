Christian Illedits soll seinen Anwalt mit der Rückerstattung des Geschenkes beauftragt haben. Strafbefreiende tätige Reue gibt es bei Amtsdelikten allerdings nicht. Foto: APA

Nächster Knalleffekt im Burgenland, diesmal in der regierenden SPÖ. Der burgenländische Wirtschafts- und Sportlandesrat Christian Illedits tritt von all seinen Ämtern zurück, das hat DER STANDARD erfahren. Illedits hat für 17 Uhr zu einer kurzfristig anberaumten Pressekonferenz im Kulturzentrum Eisenstadt eingeladen, um seine Entscheidung bekanntzugeben.

Der Grund für den überraschenden Rückzug des 62-Jährigen aus der Landespolitik ist durchaus pikant. Vor rund 2,5 Jahren hat der aus Draßburg stammende Politiker vom SV Mattersburg und von der Fußballakademie Burgenland einen 100-Gramm-Goldbarren geschenkt bekommen. Anlass: der bevorstehende 60. Geburtstag von Illedits am 20. Juli 2018. Heutiger Wert des goldenen Präsents: ungefähr 5.400 Euro, im Februar 2018 waren es rund 3.500 Euro.

Landtagspräsident



Illedits war zum Zeitpunkt, als er das Geschenk angenommen hat, Erster Präsident des burgenländischen Landtags – das war er bis Februar 2019, als er in der Regierung Hans Peter Doskozil (SPÖ) I Landesrat wurde. Geschenke durfte er als solcher nicht annehmen. Der Barren wurde ihm im Rahmen einer Feier überreicht, auf der Hinterseite sind die edlen Schenker eingraviert, also SV Mattersburg und Fußballakademie.

Er bereue sein Tun, entschuldige sich für seinen Fehler, so Illedits, er übernehme die Verantwortung, indem er seine Funktionen zurücklege. Was die strafrechtliche Seite betrifft – verbotene Geschenkannahme ist in §309 Strafgesetzbuch (StGB) geregelt – sagt Illedits‘ Rechtsanwalt, Johannes Zink, sein Mandant habe "sicher nicht vorsätzlich gehandelt". Er habe ihn außerdem damit beauftragt, das Geschenk zurückzuerstatten. Strafbefreiende tätige Reue ist das aber nicht, die gibt es bei Amtsdelikten nicht.

Kein gutes Bild für SPÖ



Hinter der für die SPÖ höchst peinsamen Angelegenheit stehen jede Menge persönlicher und sozusagen sportlicher Verquickungen, bei denen auch die Commerzialbank immer wieder eine spielte. Die Fußballakademie, die einer der Schenker ist, ist rechtlich als GmbH konstruiert, die gehört zu 45 Prozent dem Land, zu 35 Prozent der Sportvereinigung (SV) Mattersburg sowie zu jeweils zehn Prozent dem Burgenländischen Fußballverband und der Gemeinde Mattersburg.

Und: Sportlandesrat Illedits ist Aufsichtsratsvorsitzender der Fußballakademie, die vor rund zehn Jahren gegründet wurde und sich u.a. der Nachwuchsförderung annimmt. Stellvertreter des Aufsichtsratschefs war bis Ende Juli Martin Pucher, der nach dem von ihm mitverursachten Zusammenbruch des Kartenhauses Commerzialbank als Bankchef und Präsident des SV Mattersburg zurückgetreten ist.

Und: Der SV Mattersburg und die Commerzialbank zusammen haben für die Fußballakademie zuletzt rund 1,5 Millionen Euro springen lassen.

Weitere Verbindungen

Damit noch nicht genug der Verzahnungen. Illedits (er war bis 2019 Präsident des Burgenländischen Askö) ist auch Präsident des Fußballvereins seines Heimatorts, des ASV Draßburg. Hauptsponsor: die Commerzialbank, die zuletzt 60.000 Euro im Jahr hat springen lassen, wie Illedits jüngst selbst erklärt hat.

Noch eine Verbindung gibt es. Als Wirtschaftslandesrat ist Illedits auch für die Wirtschaftsgenossenschaften des Landes zuständig; einer Kreditgenossenschaft gehört auch die Commerzialbank zu mehr als 80 Prozent. Deren Revision hat das Land allerdings ausgelagert, an die TPA Wirtschaftsprüfung. Die hat seit 2006 zugleich auch die Bilanzen der Commerzialbank geprüft – was vor allem die ÖVP kritisiert.

Ob der Rücktritt des Landesrats etwas mit dem Riesenbilanzskandal und der Pleite der Commerzialbank zu tun hat? Oder damit, dass dort auch Sponsoringverträge gefälscht wurden und so Gelder aus Mitteln der Bank (oder von Kunden, genau weiß man all das noch nicht) in den SV Mattersburg flossen? Nein, sagt Illedits‘ Anwalt. Illedits sei jedenfalls "am Boden zerstört". (Renate Graber, 1.8.2020)