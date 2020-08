Schüler gründen ihre eigene Praktikumslocation, neue Lokale in Graz, Schneckenbar in Wien

Die Boys und Marie: Schüler gründen Gastro-Pop-up

Sechs Schüler der Höheren Lehranstalt für Tourismus und Management Berghaidengasse verwirklichen ihre Pflichtpraktika im eigens gegründeten Pop-up-Lokal "Die Boys und Marie" im dritten Bezirk in Wien.

"Wir wollen lernen. Unsere Träume geben wir nicht auf, darum erschaffen wir uns als Gastro-Unternehmer*innen unseren Praktikumsplatz selbst", sagt Moritz Pennetzdorfer, der Initiator des Projekts. Für ihn wäre es diesen Sommer eigentlich ins Restaurant Brus in Kopenhagen gegangen. Sein Kollege Ian Straight wollte sein Praktikum im Restaurant Germanium, ebenso in Kopenhagen, absolvieren.

Nachdem ihnen die Pflichtpraktikaplätze weggebrochen waren, erschufen sich diese sechs 17- bis 19-jährigen Wiener ihren Praktikumsplatz selbst: das Pop-up-Restaurant "Die Boys und Marie" in Wien-Landstraße. Foto: Timothy Straight

Nachdem fix war, dass aus diesen und den Praktikaplänen von Marvin Sumaric-Steininger, Nathanael Iles, Riccardo Regvart und Marie Söllhammer nichts werden würde, beschlossen die sechs Schüler im Alter zwischen 17 und 19 Jahren, unter die Pop-up-Gründer zu gehen.

Die Location stellt das Social-Business-Unternehmen Magdas zur Verfügung, das an der Stelle im Frühjahr 2022 ein neues Magdas-Hotel eröffnen wird. Seit 1. August servieren die Schüler in ihrem eigens geschaffenen Praktikumslokal von Donnerstag bis Sonntag jeweils von 17 bis ein Uhr Cocktails sowie Snacks wie Wassermelonen-Gurken-Salat mit Feta, Pistazien und Minze, Sommerrollen, Lemon-Pasta, Tofu-Kokos-Curry oder Chia-Pudding.

Pennetzdorfer: "Es ist unglaublich, was wir bis jetzt schon gelernt haben, und wir stehen erst am Anfang. Es läuft viel besser, als wir es je erwartet hätten." Das Pop-up "Die Boys und Marie" ist noch bis 27. September in der Ungargasse 38, 1030 Wien geöffnet.





Größte Weintourismus-Kampagne startet

Mit der Website aufzumwein.at startet die Österreichische Weinmarketing die bisher größte Weinmarketingkampagne der Nation, um auch die Einheimischen auf die große Weinvielfalt in Österreich aufmerksam zu machen. "Auf zum Wein!" bündelt 1.800 Weingüter mit ihrem touristischen Angebot von Ausg'steckt-Terminen, Übernachtungsmöglichkeiten, Ab-Hof-Verkauf sowie Veranstaltungen und Verkostungen. Die Winzer können Events eigenständig eintragen. Userinnnen und User sollen damit langfristig alle Möglichkeiten, die der österreichische Wein und seine Winzer bieten, abrufen und nach eigenem Wunsch (Standort, Art der Veranstaltung etc.) filtern können.

Die Webseite "Auf zum Wein!" bündelt das touristische Angebot, das mehr als 1.800 österreichische Winzer ihren Besuchern auf ihrem Hof und zwischen den Rebzeilen bieten. Foto: ÖWM/Robert Herbst

Schätzungsweise 23 Millionen Liter Wein konnten in den Monaten, in denen die Gastronomie geschlossen hatte, nicht abgesetzt werden. Seit der schrittweisen Wiedereröffnung der österreichischen Wirtschaft entspannt sich die Lage. Das Normalniveau ist dennoch noch lange nicht erreicht. "Auf zum Wein!" bildet den bisherigen Höhepunkt der ÖWM-Marketingmaßnahmen zur Unterstützung für Österreichs Winzer.





Konstantin Filippou, Kilger: Eröffnungen in Wien und Graz

Der österreichische Spitzenkoch mit griechischen Wurzeln, Konstantin Filippou, konnte nach der Zwangspause nun seine Arravané Kantina nebst Arravané Café in der Filiale der Grazer Merkur-Versicherung in der Grazer Conrad-von-Hötzendorf-Straße eröffnen. Das Angebot umfasst mediterran umgesetzte Grill- und Schmorgerichte wie Stifado vom Blondvieh oder Garnelensaganaki mit Feta, Basilikum und Tomate.

Gastronom, Entrepreneur, Landwirt und Bisonzüchter Hans Kilger erweitert sein Gastro-Imperium in Wien und der Steiermark um Kilgers Edelfleischladen in der Grazer Franziskanergasse 3. Hier bietet das Team nun Fleisch vom Bison und Wasserbüffel aus der Zucht in Siebenbürgen sowie Wildfleisch aus dem Gehege in der Weststeiermark an.

In Graz gibt es ab nun Bison- und Wasserbüffelfleisch in der Franziskanergasse zu kaufen. Foto: Domaines Kilger

Schnecken in der Gartenbar

Am Rande der Weiden für die Schnecken des Schneckenzüchters Andreas Gugumuck am Stadtrand von Wien steht seit kurzem eine Gartenbar. Die hat der Züchter Gugumuck im Lockdown gezimmert, jetzt gibt es hier bei guter Musik noch bis Ende September Botanical Cocktails und selbstgemachtes Kombucha zu schlürfen sowie Köstlichkeiten von der Schnecke wie Snail & Chips oder Wiener Balsamico-Schnecken auf Flammkuchen zu kosten. Donnerstag bis Sonntag, jeweils von 13 bis 22 Uhr.

Five Guys in Wien

Eingefleischte Fans haben schon lange darauf gewartet. Die Gerüchte über eine Filiale der Burgerkette Five Guys in Wien haben sich nun bestätigt. Am Graben 30 soll die Filiale der in Virginia, USA gegründeten Kette im Herbst eröffnen.

Five Guys eröffnet im Herbst in Wien. Foto: imago images/Henning Scheffen

Beliebtester Bäcker

Bei einer Online-Umfrage des Branchenmagazins "Falstaff" mit 25.000 Abstimmungen holte sich die Bäckerei Mann den Titel als Wiens beliebtester Bäcker. Der Mann betreibt heute knapp 80 Filialen in Wien und Niederösterreich und besteht seit 160 Jahren. (red, 5.8.2020)